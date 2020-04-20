農產品供應無虞 畜禽產品價格卻逆勢上揚

行政院長蘇貞昌甫視察新北產業園區肉品倉儲，確認全台豬肉庫存達15萬公噸；農委會也宣稱未來6個月可供應豬肉44萬公噸、雞肉36萬公噸、雞蛋每天2000萬顆及液態乳20萬公噸，民生消費需求無虞。庫存充足，供應量也未減少，但毛豬批發價格從一個月前每公斤平均批發價60元上下，一路漲到75元（18日交易價），價格蠢動。

去年9月開始因中美貿易大戰，美加豬肉一度無法進入中國大陸，低價轉賣到台灣，導致國內毛豬價格低迷，每公斤平均批發價格在60元上下震盪。但近一個月來，毛豬批發價格每公斤已漲逾10元。

新冠肺炎疫情致消費力降低，多種農產品價格受衝擊。且按照過去季節性的價格波動，年後是各式畜禽產品的消費淡季。但現在豬肉以外，土雞與雞蛋的價格也在高點。

農委會畜牧處副處長王忠恕表示，國內毛豬正常供應，供應量並未減少，豬價攀升比較可能是因國際豬價回穩，國內業者採購轉向國內，刺激了消費。至於土雞，去年土雞量大、價格太低，今年契養主與業者已協調土雞的入雛量，需依照實際需求調整，因此價格回穩。

根據中央畜產會統計，從清明節前夕，祭祀拜拜需求帶動土雞價格明顯上漲，指標性禽肉紅羽土雞（仿土雞）每台斤平均批發價站上50元，黑羽土雞也跟進，節後至今半個月也未回穩。新北傳統市場，單一隻土雞腿肉要價200元（不秤）已在高點，陳姓雞肉攤商表示，土雞漲不停，零售價格已達消費頂點，再漲消費者就難入手了。

至於雞蛋，產地價格已維持每台斤29.5元，直逼30元大關；傳統市場散蛋零售，每台斤要價42至45元不等，超市的盒裝品牌蛋，最低價價格也是50元起跳（8至10顆）。前陣子天氣變化疫病多，以及都會區消費者搶買防疫物資，一度造成雞蛋短缺供應不及，後續雞蛋量價及供應，還須視疫情狀況再觀察。