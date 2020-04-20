「好朋友」一來頭就痛 中醫師：別忽略、可緩解

不少女性深知生理期經痛之苦，卻不知道經期將至時的頭痛是「另類經痛」，而這類型偏頭痛，輕者太陽穴隱隱作痛，重則頭昏腦脹、噁心想吐，月經來潮後緩解，但下次經前又復發，南投醫院中醫師建議，可透過治療及按摩減緩經前症候群。

衛福部南投醫院指出，經前頭痛與乳房脹痛、肌肉關節痠痛、青春痘、情緒焦躁緊張等都是經前症候群常見症狀，多發生在月經週期的黃體期，即月經來潮前的2周內，通常月經來潮後獲得緩解，但下次「好朋友」一來就又痛的周期性症狀。

而多數西醫認為，經前症候群與女性體內荷爾蒙變化有關，中醫則認為「肝鬱」的表現；南投醫院中醫科醫師賴卉蓮表示，肝在中醫理論裡主要的功能是「調節身體氣機」，就是調整體內能量的運行，讓身體維持在平衡的狀態。

但女性因有生理期、懷孕、哺乳等生理狀態，較男性易出現「陰虛」體質，又碰上熬夜等後天失調行為，更會耗傷陰血；而當陰血虛時，身體能量不足，肝調節氣機無法順利進行就易出現氣滯，甚至血瘀狀態，產生頭痛、冒痘等經前症狀。

若經期前周期性症狀明顯，且影響情緒或生活，賴表示，別忽略相關症狀，且可尋求中醫科依症狀藥物治療，並透過按摩四關穴、合谷穴、太衝穴及三陰交穴等減緩經期前不適，或按風池穴、太陽穴、印堂穴、率谷穴等緩解頭痛症狀。

南投醫院也提醒女性朋友，日常飲食應維持正常飲食習慣，避免攝取過多鹽分，減少咖啡、辛辣食物及酒的攝取，可適度補充維生素B及鈣片，保持充足睡眠及維持運動習慣，都有助於減緩經前症候群。