捐血量受疫情影響 國軍挽袖捐熱血

新冠肺炎疫情延燒，血庫也受到重創，高屏澎東地區近期捐血量較過去減少1至2成，高雄捐血中心說，還好這段時間有國軍弟兄幫忙捐熱血解燃眉之急。

捐血中心人員近期前進陸軍八軍團、海軍左營基地、海軍陸戰隊99旅、枋山空軍防砲部隊等，捐血車開進營區，官兵熱情響應，讓捐血人員很感動。

高雄捐血中心企劃課長楊贛屏指出，高屏澎東平均一天醫療用血需求量為1100多袋，經過週六、日密集的捐血活動募集下，血液庫存的情況稍有好轉，目前醫療用血尚有9天、約1萬袋庫存，短期間醫療用血液供應不會有問題，但疫情仍嚴峻，公司、團體紛紛將原訂的捐血活動取消，未來仍有缺血之虞。