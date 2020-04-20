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捐血量受疫情影響 國軍挽袖捐熱血

聯合報 / 記者徐如宜王慧瑛／高雄即時報導
受疫情衝擊，捐血量下滑，高雄捐血中心說，還好這段時間有國軍弟兄幫忙捐熱血解燃眉之急。圖／高雄捐血中心提供
受疫情衝擊，捐血量下滑，高雄捐血中心說，還好這段時間有國軍弟兄幫忙捐熱血解燃眉之急。圖／高雄捐血中心提供

新冠肺炎疫情延燒，血庫也受到重創，高屏澎東地區近期捐血量較過去減少1至2成，高雄捐血中心說，還好這段時間有國軍弟兄幫忙捐熱血解燃眉之急。

捐血中心人員近期前進陸軍八軍團、海軍左營基地、海軍陸戰隊99旅、枋山空軍防砲部隊等，捐血車開進營區，官兵熱情響應，讓捐血人員很感動。

高雄捐血中心企劃課長楊贛屏指出，高屏澎東平均一天醫療用血需求量為1100多袋，經過週六、日密集的捐血活動募集下，血液庫存的情況稍有好轉，目前醫療用血尚有9天、約1萬袋庫存，短期間醫療用血液供應不會有問題，但疫情仍嚴峻，公司、團體紛紛將原訂的捐血活動取消，未來仍有缺血之虞。

高雄捐血中心表示，捐血中心醫護人員全程配戴口罩及隔離衣，各捐血點除了落實捐血人量體溫、提供口罩給未帶口罩的捐血民眾，也與健保局申請連線查詢民眾相關出國紀錄，加強捐血現場安全社交距離、場所通風、消毒頻率等措施，民眾可安心前往捐血。

八軍團指揮官傅正誠中將帶頭響應捐血。圖／高雄捐血中心提供
八軍團指揮官傅正誠中將帶頭響應捐血。圖／高雄捐血中心提供

捐血中心 口罩 疫情

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