快訊

加拿大爆發重大槍擊案 警方稱至少10人喪命

若爆嚴重社區感染 新北兵推「市民禁足21天」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吳德榮：明起濕涼多雨 周五最冷

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今天鋒面靠近，北部稍轉涼，其他各地舒適微熱。中央社
今天鋒面靠近，北部稍轉涼，其他各地舒適微熱。中央社

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天鋒面靠近，北部稍轉涼，其他各地舒適微熱；明天下午起鋒面南下，鋒後冷空氣並不強、氣溫逐日緩降，周五降至最低。

吳德榮說，最新（19日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今天鋒面靠近，北部雲量增，氣溫略降、稍轉涼，其他各地多雲時晴，舒適微熱。北海岸、北部山區及東半部偶有零星短暫降雨的機率。預測今天氣溫：北部20至26度、中部21至31度、南部20至33度、東部19至31度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天下午起鋒面南下，鋒後冷空氣不強、但水氣多，天氣型態由「溫暖少雨」，轉變為「濕涼多雨」，下午北部及東半部轉陰有局部雨。

他指出，周三至周五降雨範圍向南擴展至中部，並有較大雨勢的機率。周六降雨減緩、北部及東半部仍有局部雨，氣溫略回升、天氣仍偏涼。下周日各地多雲時晴、天氣回暖，東半部偶有局部短暫雨的機率。

中央氣象局表示，今天隨著一道鋒面快速掠過北部海面，水氣增多，北部地區雲多之外也有些短暫雨零星出現，東半部則是有局部短暫陣雨，中南部影響不大還是可見陽光；溫度部分，高溫在北台灣有些下降，約27、28度，中南部還是有33度高溫，花東則是近30度。

氣象局說，周三至周五東北季風及華南雲雨區東移影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；中部以北及東北部地區有局部較大雨勢出現的機率。

吳德榮 氣象局 天氣動態

延伸閱讀

周二午後鋒面南下轉濕涼多雨 吳德榮：周五前較大雨勢

下周二鋒面南下水氣多 吳德榮：濕涼多雨恐持續一周

高溫上看31度！ 吳德榮：下周二起濕涼多雨

今明兩天晴朗 吳德榮：下周二起濕涼多雨

相關新聞

吳德榮：明起濕涼多雨 周五最冷

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天鋒面靠近，北部稍轉涼，其他各地舒適微熱；明天...

電動自行車免考照 青少年交安破口

電動自行車外觀酷似機車，廠商強打免考駕照的優點吸引學生族群，目前國內至少有四十萬輛電動自行車。不過交通部運輸研究所的分析發現，電動自行車有兩成死傷事故是十五到十九歲的青少年，其中十六、十七歲的高中生的人數年年增加，占比最高。學者憂心，在未登記車籍納管的情形下，電動自行車會變成交通安全破口。

電動自行車取締件數暴增 事故死傷卻變多

警政署統計，電動自行車肇事件數比率逐年攀升，五年增加十三點八八個百分點。去年十月交通新制要求騎電動自行車要戴安全帽、禁超速和禁改裝後，警方大執法，取締暴增至五萬六千多件，但仍未明顯遏阻事故死傷，上路後四個月電動自行車肇事死傷二二五四人，較過去同期增三七七人。

【動物冷知識】麝香貓不是貓、天竺鼠不是鼠 你的生物分類正確嗎？

哈囉，大家好，我是帽帽！ 天上飛的不一定是鳥，水裡游的不一定是魚，今天我們就透過生物學分類來一探這些動物的親緣關係吧！

認養童暴增 弱勢家庭35%減薪失業

新冠肺炎疫情延燒衝擊產業，也影響社福捐款，偏偏疫情爆發以來，照顧扶助的案量增加。基督教芥菜種會執行長吳小萍說，該會今年三月捐款比去年同期減少一成五，但協會照顧的三千八百位兒童中，高達三成五家庭正面臨放無薪假、減班工時，甚至失業，且光三月的認養童數也增加將近一倍，疫情讓弱勢被照顧的需求大增。

救血荒！桃園捐血送口罩、酒精 紫南宮送錢母 吸引人龍

受新冠肺炎疫情延燒影響，新竹捐血中心血庫庫存不到4天，以A型血最缺，捐血中心與桃園國際扶輪3502地區合作，只要捐血就送口罩與酒精，不少民眾大排長龍，捐血中心出動4台捐血車，預計可募得1000袋。南投縣紫南宮昨也辦捐血送錢母套幣，民眾熱情響應大排長龍，廟方還打算5月10日母親節當天捐血改贈難獲得的琉璃項鏈，盼吸引民眾踴躍捐血。

天琴座流星雨22日大爆發 在家也能追星

以「火流星」著稱的天琴座流星雨，將在22日凌晨大爆發，為兼顧防疫，台北市立天文館將架設高畫質星空攝影機，讓民眾在家也能觀賞流星雨。為避免交通壅塞，北市交通局也說，當天將視天候、車流狀況，適時進行彈性交通管制，加派陽明山區公車，輸運觀星人潮。

健康你我他／健走減糖 順便減重

去年3月例行性回診，糖化血色素8.4%（最高數值曾到9.2%），醫師建議打胰島素控制，我跟醫師討價還價，約定3個月，用自己的方式把血糖降下來。

青春期戰痘 做好預防用對藥

邁入青春期的莘莘學子們，除了學校課業壓力，也開始注意外表，希望給人賞心悅目的印象。此時期外表上可能讓人煩惱的是「痘痘」，痘痘造成疼痛、紅腫，由於青春痘是多種因素導致的疾病，若需要以藥物治療，醫師會依發炎紅腫、分布面積、膿皰多寡等，以及病灶種類來選擇藥物。

因疫情害怕回診 慢性病患誤病情

新冠肺炎疫情全球蔓延，民眾若非必要，皆盡量減少出入醫療院所，但台北醫學大學新國民醫院內科主治醫師邱文龍提醒，慢性病患還是需要定期到社區醫院或診所回診，勿因疫情而害怕就醫，反而耽誤病情。

健康名人堂／台美防疫兩樣情 對醫界的一次大考

一場新冠疫情，凸顯美、台醫療環境差異。

吸菸者染新冠肺炎 死亡風險達14倍

新冠肺炎橫掃全球，南韓衛生單位已將吸菸者列入新冠肺炎高危險群。我國專家也警示，吸菸會造成身體發炎，抑制體內免疫系統，減少抵抗力，當吸菸者遇上新冠肺炎，等於禍不單行雪上加霜。依研究顯示，吸菸者罹患新冠肺炎後，死亡風險與沒有吸菸者相比，增加14倍。

熱門新聞

一張圖看一周天氣 北、東有雨到周六這幾天雨最大

全聯6折「神物」一開門就被瘋搶 網大推：真的很划算

口罩3.0系統、物流都搞定 22日可去超商插健保卡預購

網路熱議水餃王冠軍！十大爆紅人氣冷凍水餃上菜了

「最臭的女人」 她揭密台灣蒜頭為何世界第一

百年首見！ 台鐵第一位女電務分駐所主管 男人都佩服

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。