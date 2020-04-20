吳德榮：明起濕涼多雨 周五最冷

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天鋒面靠近，北部稍轉涼，其他各地舒適微熱；明天下午起鋒面南下，鋒後冷空氣並不強、氣溫逐日緩降，周五降至最低。

吳德榮說，最新（19日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今天鋒面靠近，北部雲量增，氣溫略降、稍轉涼，其他各地多雲時晴，舒適微熱。北海岸、北部山區及東半部偶有零星短暫降雨的機率。預測今天氣溫：北部20至26度、中部21至31度、南部20至33度、東部19至31度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天下午起鋒面南下，鋒後冷空氣不強、但水氣多，天氣型態由「溫暖少雨」，轉變為「濕涼多雨」，下午北部及東半部轉陰有局部雨。

他指出，周三至周五降雨範圍向南擴展至中部，並有較大雨勢的機率。周六降雨減緩、北部及東半部仍有局部雨，氣溫略回升、天氣仍偏涼。下周日各地多雲時晴、天氣回暖，東半部偶有局部短暫雨的機率。

中央氣象局表示，今天隨著一道鋒面快速掠過北部海面，水氣增多，北部地區雲多之外也有些短暫雨零星出現，東半部則是有局部短暫陣雨，中南部影響不大還是可見陽光；溫度部分，高溫在北台灣有些下降，約27、28度，中南部還是有33度高溫，花東則是近30度。

氣象局說，周三至周五東北季風及華南雲雨區東移影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；中部以北及東北部地區有局部較大雨勢出現的機率。