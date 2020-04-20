電動自行車免考照 青少年交安破口

電動自行車外觀酷似機車，廠商強打免考駕照的優點吸引學生族群，目前國內至少有四十萬輛電動自行車。不過交通部運輸研究所的分析發現，電動自行車有兩成死傷事故是十五到十九歲的青少年，其中十六、十七歲的高中生的人數年年增加，占比最高。學者憂心，在未登記車籍納管的情形下，電動自行車會變成交通安全破口。

二○一三年到二○一七年間有逾一萬件電動自行車死傷事故，運研所以五歲為一年齡層分析，發現十五到十九歲死傷有二○九二人，約占兩成。運研所說，這顯示這年齡層中使用電動自行車做為重要代步工具。

淡江大學運輸管理學系副教授羅孝賢說，有考照資格的人，可選擇多花數千元直接買機車代步，推測買電動自行車的族群集中在不能考駕照的高中生，或考照意願低的移工。

羅孝賢說，電動自行車從一開始被定位為自行車、幾乎不管理就很奇怪。他以中國大陸為例，許多城市有「禁摩令」禁止燃油摩托車，但開放電動自行車，這類電動車沒聲音、也沒要求點燈等規範，成了交通隱憂。

交通大學行車事故鑑定研究中心執行長吳宗修說，電動自行車出廠時的最高速度應為法令規定的時速廿五公里，但部分車行為服務客人擅自改裝加大馬力，變成「沒有掛牌的機車」，不用繳稅、不必被納管又可享受速度。

羅孝賢也說，被改裝提速的車子在人行道飆速，絕對是高齡社會的威脅，他建議歸為「類輕型機車」納管。

交通部路政司說，現階段會以放大合格標章來區分是否為電動自行車；中長期計畫有在檢討是否掛牌，不過現在都還在跟金管會討論，一旦有共識後會送交立法院修法。

至於如何降低未滿十八歲者的騎乘事故，路政司表示，電動自行車屬於慢車，沒有要求考照，不過自去年十月起，有規定未戴安全帽會有罰則，也不能擅自改裝車輛。針對電動自行車的車店或販售店，自去年起進行稽查跟宣導，檢視車輛是否符合規定，目前都持續中。