天琴座流星雨22日大爆發 在家也能追星

以「火流星」著稱的天琴座流星雨，將在22日凌晨大爆發，為兼顧防疫，台北市立天文館將架設高畫質星空攝影機，讓民眾在家也能觀賞流星雨。為避免交通壅塞，北市交通局也說，當天將視天候、車流狀況，適時進行彈性交通管制，加派陽明山區公車，輸運觀星人潮。

天文館表示，「火流星」意指亮度高於金星（-4等）的流星，今年因彗星行徑軌道遺留殘骸多，平均每小時能看見23顆流星，是近十年數量最多的一年，相當具有可看性。此外，天琴座流星雨也是觀測歷史最悠久的流星雨之一，《春秋左傳》記載「四月辛卯夜，恆星不見，夜中星隕如雨」，指的就是西元前687年出現的天琴座流星雨。

天文館預測，天琴座流星雨將在4月21日至23日出現，22日晚間10時起到天亮為最佳觀賞期，輻射點恰好在織女星附近，若當日天候良好，民眾可前往無光害的山區、郊區觀賞，肉眼就能觀賞到。

另外，為兼顧防疫，天文館將在梨山福壽山農場、陽明山冷水坑架設高畫質星空攝影機，讓民眾在家也能線上追「星」，不用出遠門，就能即時欣賞流星雨美景。

交通局則說，當天將評估天氣狀況，若天氣好、上山觀星車流增加，將適時在仰德大道實施交通管制，並增加陽明山區公車，協助疏導觀星人潮。