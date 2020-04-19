海軍磐石艦官兵下船後恐從左營站搭車 高鐵：全面消毒

敦睦艦隊24名軍士官確診，其中3人住台中海線。其中1名確診士官，是市政府政風處到任不到1個月員工的友人，3月15日下午開車去接士官，2人同在沙鹿區喝咖啡，大約1個小時。市政府要求與這名員工同處辦公的其他60名政風處人員都居家自主健康管理。副市長令狐榮達説：在家辦公，不會影響業務。

2020-04-19 20:48