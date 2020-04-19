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艦隊官兵台南4天足跡公布了！百貨公司明休館消毒

又是咖啡惹禍 官員和確診士官喝過咖啡60同事居家辦公

海軍磐石艦官兵下船後恐從左營站搭車 高鐵：全面消毒

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
高鐵示意圖。聯合報系資料照
高鐵示意圖。聯合報系資料照

海軍敦睦艦隊24人確診新冠肺炎，包括六都等進行疫調。針對部分海軍磐石艦官兵下船後可能自左營站搭乘搭乘高鐵，台灣高鐵公司表示，將針對左營、台中車站進行全面清潔消毒；同時，也將主動於今天收班後，對全車隊進行加強消毒，敬請旅客安心搭乘。

高鐵表示，敬請旅客搭車時自備口罩並全程配戴，乘車時應避免飲食，以落實防疫社交指引，確保自身健康安全。體溫超過37.5度的旅客，亦不得搭車，敬請旅客配合防疫。

敦睦艦隊 海軍 新冠肺炎

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