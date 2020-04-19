被列敦睦艦隊確診者足跡熱點 漢神巨蛋明後天暫停營業

海軍敦睦艦隊新增21例確診案例，高雄占了8例，疫情警報升高。先前高雄市衛生局公布疫調結果，包含漢神巨蛋、好市多大順店等7處為確診者足跡熱點，身為北高雄業績最好的漢神巨蛋今晚決定提前打烊，明後兩天則是暫停營業。

據了解，漢神巨蛋今晚透過館內廣播對消費者宣布，提前到晚間8點半打烊，同時也向館內合作廠商發出聲明，表示「因應新型冠狀病毒疫情影響，漢神巨蛋將用高於政府規範的嚴格標準，調整營業時間，並進行兩天的消毒清潔工作，同時也配合中央疫情指揮中心以及高雄市政府之防疫規定」；也就是說，4月20日及4月21日也將暫停營業兩天，進行防疫消毒。

至於另一個熱點義大世界購物中心，也在粉絲專頁宣布今晚提前打烊，4月20日也是休館一天，配合政府防疫作業。