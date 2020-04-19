被列敦睦艦隊確診者足跡熱點 漢神巨蛋明後天暫停營業
海軍敦睦艦隊新增21例確診案例，高雄占了8例，疫情警報升高。先前高雄市衛生局公布疫調結果，包含漢神巨蛋、好市多大順店等7處為確診者足跡熱點，身為北高雄業績最好的漢神巨蛋今晚決定提前打烊，明後兩天則是暫停營業。
據了解，漢神巨蛋今晚透過館內廣播對消費者宣布，提前到晚間8點半打烊，同時也向館內合作廠商發出聲明，表示「因應新型冠狀病毒疫情影響，漢神巨蛋將用高於政府規範的嚴格標準，調整營業時間，並進行兩天的消毒清潔工作，同時也配合中央疫情指揮中心以及高雄市政府之防疫規定」；也就是說，4月20日及4月21日也將暫停營業兩天，進行防疫消毒。
至於另一個熱點義大世界購物中心，也在粉絲專頁宣布今晚提前打烊，4月20日也是休館一天，配合政府防疫作業。
而不僅漢神巨蛋及義大世界，根據高雄市衛生局公布的確診者足跡熱點，含包括瑞豐夜市、家樂福鼎山店、好市多大順店、四維羽球場及小港郵局等，市府表示這些場館明天都將展開大規模閉館消毒。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言