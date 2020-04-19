一張圖看一周天氣 北、東有雨到周六這幾天雨最大

中央氣象局今天在臉書粉絲團「報天氣」解析未來一周天氣，明天將有鋒面尾掃過北部海面，為北部、東半部帶來雨勢，後天另一道鋒面通過，東北季風又增強，上述地區降雨機會提高，周三到周五慎防較大雨勢，降雨會持續到周六。

氣象局說，今天剛好是穀雨，是24節氣中最後一個春天的節氣，穀雨節氣的到來意味著暮春到了，萬物生長漸旺，天氣也漸漸熱起來，防疫期間，不妨好好利用此時調節身體，保持心情舒暢、心胸寬廣。

氣象局說，穀雨後、周二起水氣漸增，連續幾天都容易下雨，天氣較濕涼，與周末穩定暖熱的天氣大不同，請留意天氣變化，外出請攜帶雨具備用。

氣象局說，明天有一鋒面尾掃過北部海面，東半部局部雨，北部偶飄雨；金馬、西半部有霧。

周二下半天起另一鋒面通過，東北季風增強，北部及東半部降雨機率再提高；金馬、西半部仍有霧。各地低溫落在18到21度，高溫則落在26到31度。

周三至周五東北季風及華南雲雨區影響，水氣一波接一波，天氣也轉濕涼，中部以北及東北部留意較大雨勢。各地低溫落在15到19度，北部、東半部高溫僅22到23度，中南部則落在29到31度。

氣象局說，周六華南水氣減少，迎風面北部、東半部，及山區仍有短暫雨。各地低溫15到19度，高溫則是23到29度。