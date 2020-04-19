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清明疫情危機後⋯ 環評馬拉松開跑 一天密集審五案

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
環評會議暫停兩周後，下周確定重啟開會。本報資料照片
環評會議暫停兩周後，下周確定重啟開會。本報資料照片

防堵清明疫情危機，環保署4月6日宣布環評會議全面停開兩周，下周確定重啟會議，但為了消化前兩周沒開的環評會議，未來將在四天內審查十三個環評案件，其中兩天更要在一天內審五案，環評委員自嘲「下周都要在環保署上班」，大大挑戰腦力與耐力。

日前清明連假多地觀光景點湧現人潮，由於環評委員、開發單位來自北中南，與會人士組成複雜，環保署決定4月7日至17日的環評會議全部暫停。

由於清明危機已過，環保署日前陸續發出開會通知、排定下周環評議程。除了周一沒有環評會議以外，下周共有十三場會議，周二至周五天天「開好開滿」，其中以周四的花東鐵路雙軌電氣化環評較受矚目，其餘多是內容變更或環差案。

環保署也說，下周確實很忙，環評案非常多，由於環評委員剛好有空，同時也要消化前兩周的環評案件。不過下周都是專案小組審查，下次的環評大會時間還未定。

環評委員吳義林說，簡直「下周都在環保署上班」，除了在學校授課以外，其他時間都要審查環評案件，由於他在成功大學任教，未來一周要天天往返台南及台北。

一天擠進五個環評案，外界擔憂可能壓縮環評委員審查時間和品質，吳義林說，有注意到下周主要以變更內容對照表為主，沒有太多新的環評案件，應該不用過度憂慮。

環評 環保署 疫情

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