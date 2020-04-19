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防曬品選擇四字口訣 人．補．力．量

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導
為找出最適合的防曬方式，醫美品牌進行台灣人體防曬實驗大比較。圖／理膚寶水提供
為找出最適合的防曬方式，醫美品牌進行台灣人體防曬實驗大比較。圖／理膚寶水提供

天氣漸熱，太陽越來越大，防曬是防老化的第一步，各種防曬產品如何選？皮膚科醫師建議四字口訣「人．補．力．量」，其中人，指的是人體實驗，醫美品牌理膚寶水甚至首度與台灣醫、學跨界合作，進行台灣人體防曬實驗大比較，為消費者找出最適合的防曬方式。

台北長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠表示，門診中常有因防曬沒有做正確而導致黑、斑、老化等消費者，如果要完整做好紫外線防護，需有充足的防曬知識，首先要了解UVA、UVB光對皮膚造成的傷害、SPF與PA（PPD）防曬係數所代表意義及防護力，然後是審慎挑選適合的防曬品，依據曝曬程度選擇適當防曬力的產品，仔細查看產品SPF、PA（PPD）係數來評斷產品防曬力。

黃毓惠表示，想要做到全方位有效防曬防護，可記住「人．補．力．量」四大口訣；「人」選擇具有人體臨床實測通過合格防曬防護力產品；「補」依國際皮膚科醫學會建議每二個小時應補擦一次防曬，若運動或游泳時補擦時間應短於二小時並視狀況隨時補擦。

「力」選擇具備全波長（UVB/UVA/長波UVA）防曬防護力，要注意「防曬強度」SPF/PA係數是否足夠、「防曬廣度」可防禦UV全波長範圍及「防曬均勻度 」UVB/UVA兩者各防護比例高低，確保防曬品真正發揮UV防護功能；「量」建議使用量建議2.0 mg/cm2，大部分人塗抹防曬劑量僅有0.5-0.8 mg/cm2，全臉用量擠在手掌心約為10元硬幣大小。

具有防曬功能的全護清透亮顏妝前防曬隔離乳SPF50 + PA++++ 。圖／理膚寶水提供
具有防曬功能的全護清透亮顏妝前防曬隔離乳SPF50 + PA++++ 。圖／理膚寶水提供

防曬 皮膚科 老化

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