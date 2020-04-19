零接觸商機正夯 新北農會推出「美味農業得來速」
新冠肺炎疫情持續延燒，許多民眾為保護自身健康安全減少出門，並盡量自炊或外送方式用餐，因應疫情造就的「零接觸商機」，新北市各農會也推出「美味農業得來速」，以團購或直播推銷方式，讓民眾在家就能購買吃得健康又安心的新鮮在地農產品。
新北市農會理事長林溪水表示，農會超市以推動農業產銷及推廣為宗旨，販售各農會嚴選、品質保證的農產品及其加工品，並在各農會合作下推出「美味農業得來速」，防疫之虞也能將優質農產品推銷給民眾。
像是深坑區、淡水區、樹林區、金山及板橋區農會超市主打團購服務，包含洋蔥、鳳梨、小館、虱目魚、蔥抓餅、醉雞、米漢堡等，不論生鮮或熟食均有團購，更時常祭出優惠。
民眾只要到各超市臉書粉絲團並在臉書貼文下方留言購買數量，在指定時間到超市取貨，並搭配行動支付系統就能取得商品，各檔期團購均為限時限量，想搶購的民眾可隨時注意臉書各農會臉書動態。
新北市農會與土城區農會也推出直播推銷，在臉書定期直播向民眾介紹美味農產品，並開放線上訂購，讓大家在家看直播就能了解烹煮方式，食材也能宅配到府。
另外，新北市農會也與板橋區農會超市及三芝區農會共同合作設置網路商城，讓民眾在家就能網購農產品，並享有宅配服務，減少出門感染風險。
新北市農業局長李玟表示，在疫情升溫下，各農會超市早已落實戴口罩、消毒及量額溫等防疫措施，現又參考得來速業者理念，輔導農會調整經營模式，推出線上團購、直播及網路商城等「美味農業得來速」。
除了歡迎民眾多加利用農會超市銷售管道，減少出外接觸風險，農業局也在臉書上舉辦活動抽出25組淡水南瓜加工品禮盒，只要民眾按讚及分享「美味農業得來速」影片就有機會得到。
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