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網路熱議水餃王冠軍！十大爆紅人氣冷凍水餃上菜了

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

你心目中的水餃王是誰？

都多虧了外送美食，防疫當前也不怕被餓死，而冷凍食品也成了防疫作戰下的大贏家之一，只要簡單加熱就可以食用，不管是學生、上班族還是家庭煮夫煮婦都超級喜歡～

說到冷凍食品，「水餃」可以稱得上是萬年夯品，便宜又好煮——不過市售的品牌百百種，你最喜歡哪一家呢？DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》統計出網友熱議的十大「冷凍水餃」品牌，雖然有些也有實體店面，但上榜的都有網路販售通路，讓想嚐鮮的你一點也不怕距離的限制！

image source：YouTube／Asha A俠

水餃

第十名：蔥阿伯水餃

蔥阿伯水餃走的是平價路線，薄嫩的水餃皮包覆著飽滿的內餡，除了高麗菜跟韭菜外，還有打拋豬跟四季豆豬肉口味，也算是靠著特殊口味殺出重圍，還有網友覺得，該水餃因為餡料比較碎，吃起來反而像餛飩了！

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image source:ptt

第九名：奇美水餃

奇美水餃可以說是小資族的月底救星，因為800g賣不到100元真的是很划算！雖然奇美的水餃被嫌個子小、餡不夠多，但Q彈外皮的特色也意外地使「煎餃」吃法成為網友熱議的話題。奇美熟水餃的口味也較少變化，但中規中矩的水準仍讓不少網友願意買單，每逢特價還是會有許多人搶著要啊～

image source:ptt

第八名：冰冰好料理水餃

沒錯！就是那位台灣資深女藝人冰冰姐的水餃品牌，你吃過了嗎？冰冰好料理的水餃最特別的就是「霸王餃」系列，顧名思義就是大又飽滿，不管是一般豬肉餡的霸王餃還是流行的「五行」水餃，冰冰的霸王餃，其內餡的豐富度有圖有真相，許多網友都表示吃不到十顆就相當有飽足感。

image source:臉書／冰冰好市集-冰冰好料理

第七名：及第水餃

來自食品業龍頭統一集團的「及第水餃」在ptt上擁有許多討論度，雖然有大廠為靠山，但及第水餃本身也相當爭氣，獲得不少網友支持，而且還有老饕特別指出，要吃就要吃「手工捏花」那一款！

老饕分析，該水餃大顆、韭菜味濃，而且肉質鮮甜沒有腥臊味，值得讚許，但也有人表示及第的水餃口味偏鹹，而且偶爾也會吃到豬軟骨影響口感，是網路上有關水餃話題的熱門選手之一。

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image source:ptt

第六名：巧之味水餃

連蔡英文總統都愛吃的、號稱是總統級御用的手工水餃「巧之味」，你朝聖過了嗎？巧之味水餃只有簡單五種口味，卻能靠這些美味打響名號，讓人不得不信服他們的實力。

除了基本口味外，巧之味還有特別的「綠水餃」，水餃皮中加了綠藻，讓水餃看起來就像綠寶石一樣，還帶有一種特殊卻不衝突的「草味」，咬下去還有整粒小干貝，太銷魂了！

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image source:臉書／巧之味手工水餃

第五名：義美水餃

身為台灣老字好品牌，衝著義美的名氣，相信其販售的冷凍水餃也不會讓人失望囉！韭菜、高麗菜水餃幾乎每個品牌都在做，因此小編就要來介紹一下他們的「瓜仔雞肉水餃」！是不是很特別呢？

就有網友稱讚，義美的瓜仔雞肉水餃，其肉嫩瓜脆的口感相當有新意，味道也在水準之上，連煮完水餃的湯都還帶有甜味，是值得一嚐的特殊口味喔～

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image source:博客來

第四名：東門興記水餃

位在東門市場的一個小店舖人潮總是滿滿滿，那就是創立於民國39年、以麵食起家的「東門興記」，老字號口碑讓老饕們備感興趣，據傳這可是知名女演員林青霞的愛店喔！

有人認為水餃就是要薄皮才能顯示出內餡的精華，但水餃皮可口感的關鍵，東門興記的水餃就以厚皮聞名，不僅吃起來特別有嚼勁，水餃皮更是不易爛的那種，好好的鎖住內餡的湯汁——啊！再來十顆也沒有問題！

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image source:臉書／東門興記水餃外送粉絲團

第三名：灣仔碼頭水餃

「灣仔碼頭」是許多人的童年記憶，就算沒吃過也一定記得他們的名號，不過你知道嗎？灣仔碼頭可是來自香港的老字號品牌喔！可惜的是灣仔碼頭在2015年時選擇退出台灣市場，讓老饕們感到相當可惜——不過先別傷心，灣仔碼頭已經在今（2020）年一月回歸台灣囉！

灣仔碼頭今年回歸也首先帶來3種經典口味，除了食材受過CAS認證外，皮薄多汁的口感當然一點也沒有退步，不過偏甜的調味有人喜歡有人不喜歡，你覺得呢？

image source:臉書／台灣灣仔碼頭

第二名：果貿吳媽家水餃

若你是喜歡嘗試各種新口味的人，那一定不能錯過「果貿吳媽家」的手工水餃囉！果貿吳媽家最大的特色就是高達10種水餃口味，基本的高麗菜、韭菜已經不夠看，他們竟還有四季豆鮮肉、韭黃鮮蝦等特殊口味——最厲害的是干貝水餃，Q彈的干貝彷彿在你舌頭上跳躍一樣，吃水餃也可以好奢華～

順帶一提，果貿吳媽家最引以為傲的就是「健康食材」，他們與台灣在地契作牧場合作，豬仔都是吃中藥、不打針長大的，自然可以吃得安心囉！

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image source:臉書／果貿吳媽家餃子

第一名：標太郎水餃

「標太郎」水餃甫推出就網路熱議不斷，因為它可是由鼎鼎大名的顏清標所創立的啊！因為身份的關係，標太郎水餃總是成為網友惡搞揶揄的對象，像是網友總擔心台中立委陳柏惟被做成水餃，或者笑虧不敢留負評等等，這些都讓標太郎水餃的網路聲量不斷。

不過水餃最重要的還是口味啦～高麗菜、韭菜水餃等經典口味競爭激烈，標太郎就推出了特殊的泰式打拋豬跟絲瓜豬肉，有網友就稱讚打拋豬水餃不用沾醬就相當夠味～

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image source:ptt


【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年04月20日至2020年04月18日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『冷凍水餃』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎

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碼頭 品牌

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