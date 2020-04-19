鬧血荒！桃園今天捐血送口罩、酒精 吸引大批人潮

受新冠肺炎疫情延燒影響，新竹捐血中心血庫庫存不到4天，以A型血最缺，今天桃園出動4台捐血車，早上驚現超長排隊人潮。國際扶輪3502地區總監楊肅欣表示，這次捐血贈送的禮品為防疫物資，深受民眾歡迎，邀請民眾今天早上8點半至下午6點，可到桃園展演中心前捐血亭一同捐血。

楊肅欣表示，民眾若完成捐血250cc，可獲得禮品10個口罩、1瓶10毫升隨身消毒酒精、1盒10顆友善酵素蛋，若捐血500cc則可領取2份，另還有抽獎活動，可抽裝箱雞蛋、運動毛巾或500毫升消毒酒精，1千份禮品送完為止，歡迎民眾踴躍參加。參與捐血的黃先生說，這次捐血的禮品非常讓人驚訝，竟然有口罩、酒精等防疫用品，覺得來捐血很值得，也難怪吸引這麼多人潮。

桃園市長鄭文燦也到場關心捐血狀況，他表示，血庫鬧血荒，對醫療體系來說不能打烊，因此相當需要民眾捐血，感謝國際扶輪社3502地區等各社發起規模最大的捐血活動，今早視察，現場4輛捐血車幾乎滿載，目標要以1100袋為目標，由於人潮相當踴躍，有信心能達標。