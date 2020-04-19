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「最臭的女人」 她揭密台灣蒜頭為何世界第一
出身雲林縣蒜頭產地土庫鎮的張雅萍，從小至今都嫌蒜頭的腥臭味不敢吃蒜頭，但命運安排總是教人意外，她嫁給蒜農之子，還投入研究黑蒜，揭發台灣蒜抗氧化活性最高、含量最多的秘密，讓台灣蒜頭在全球市場闖出一片天。
雲林縣是產蒜大縣，雲林縣農會、莿桐鄉農會等都生產蒜頭產品。莿桐鄉農會總幹事張鈺萱表示，蒜頭向來就被公認有提升免疫力的效果，受到疫情影響，只要跟蒜頭相關的產品，業績都成長很多。更重要的是，原本價格平易近人的蒜頭做成黑蒜之後，價值大幅提高，也創造在地的蒜頭產業鏈。
42歲的生物科技總經理張雅萍做黑蒜之前，先到嘉義大學念食品科學碩士，整天沉浸在蒜頭世界，自稱是「最臭的女人」，因為「別的女生身上都是香水味，我卻是滿身蒜臭味。」回到家衣服通常要洗3次才能除臭。每次跟朋友約吃飯，大家遠遠就對她身上的蒜味皺眉頭。但她比較台灣和國外的生蒜，發現台灣蒜抗氧化活性最強的秘密，因此堅持只用台灣蒜生產黑蒜頭。
更多新聞請見【聯合報專區】 自稱「最臭的女人」 她研究發現台灣蒜為何贏過外國蒜
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