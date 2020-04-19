天文迷別錯過！天琴座流星雨22日凌晨大爆發

天琴座流星雨將在4月22日凌晨大爆發，據台北市立天文館預測，今年每小時平均可望能看見23顆流星，為兼顧防疫，天文館將在梨山福壽山農場及陽明山冷水坑架設高畫質星空攝影機，讓民眾在家也能透過網路直播，欣賞流星雨美景。

天文館表示，天琴座流星雨以「火流星」著稱，意指亮度高於金星（-4等）的流星，有些火流星甚至會發生爆炸及聲響，在天空中留下煙塵餘痕。在眾多流星雨中，天琴座流星雨出現火流星的比例居高，它也是觀測歷史最悠久的流星雨之一，春秋左傳即有記載：「四月辛卯夜，恆星不見，夜中星隕如雨」指的就是西元前687年出現的天琴座流星雨。

天文館預測，天琴座流星雨將在4月22日晚間10時左右升起，屆時民眾可前往無光害的山區、郊區觀賞，肉眼就能觀賞到。

另外，天文館將在觀星條件極佳的梨山福壽山農場及陽明山冷水坑，架設高畫質星空攝影機，讓民眾在家也能透過網路直播（網址https://www.tam.gov.taipei），即時欣賞到難得的流星雨美景。