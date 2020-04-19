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還用筆去「戳」按鈕？ 業者開發銅伸縮彈頭鑰匙圈
新冠肺炎疫情延燒，平常生活該怎麼防堵病毒入侵，成為全民課題，民眾搭乘電梯、開關電燈擔心按鈕髒，會以筆、鑰匙去「戳」按鈕，有業者腦筋動得快，設計1顆具有伸縮彈頭的銅子彈鑰匙圈，可藉由按壓控制彈頭來接觸按鈕，希望降低沾染病菌的機會。
陳姓業者指出，美國國家過敏及傳染病研究所（NIAID）與疾病控制與預防中心（CDC）和當地兩所大學合作，曾測試新冠病毒及SARS病毒在霧化程序、塑膠、不鏽鋼、銅、紙板表面的存活、數量和衰減情况，研究人員發現新冠病毒可於不鏽鋼表面存活長達48小時、銅表面則不足4小時。
陳姓業者說，這樣研究讓他深思，新冠病毒的存活期長，民眾搭電梯、開關電燈時希望手別碰到病菌，以筆、鑰匙代替，去「戳」按鈕，病菌有可能透過媒介被帶回家。
陳姓業者指出，他設計1顆具有伸縮彈頭的銅子彈鑰匙圈，目前已取得專利，民眾按按鈕時可先按一下彈底，彈頭即會彈出，按完按鈕後只要再按一下彈底，彈頭即會縮回彈室，將可能停留在按鈕上的病毒暫存在彈室內，等回家後再以肥皂清洗，希望能降低沾染病毒的機會。
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