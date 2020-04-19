加強行車安全！行調無線電增逾7千套 還有3千套在驗收

台鐵行車事故頻傳，為加強人員間聯繫並保持暢通，截至目前採購逾7000套行調無線電，16日再驗收3000套。此外，使用20年的環島同步光纖傳輸網路系統也將汰換，目前已發包成功，新系統預計耗資4億，2023年底完工，屆時內部網路作業也會更為快速。

台鐵局電務處說，行車調度無線電話系統設備含括鐵路主線、支線、臨港線及隧道區，供行車調度業務資料傳輸及語音服務，隨著員工需求量增大，近幾年不斷採購。

根據電務處最新統計，目前已備有7464套無線電手機。另外中央調度系統配有一套、調度台39套、無線電轉播站177套、無線電中繼器389套、動力機車車上台1374套、桌上台111套。

電務處說，行調無線電從2007年用到現在，台鐵人幾乎人手一支，全省任何一個角落的鐵路沿線都可以聯繫到，涵蓋率可達99%。不過因為機器時常風吹日曬雨淋，需要定期更換，目前有3000套還在驗收，屆時可將老舊的汰換掉。

另外，電務處說，現有環島同步光纖傳輸網路系統為台鐵骨幹通訊傳輸系統，供行政業務電話、各項資訊管理、AA會計、公文、CTC號誌、電力調度及運務售票、自動閘門、行車調度無線電話、車站監視等系統使用。該系統目前安裝於54個光纖投落站，計有313套設備。