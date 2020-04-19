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百年首見！ 台鐵第一位女電務分駐所主管 男人都佩服

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
詹千嬅。圖／詹千嬅提供
詹千嬅。圖／詹千嬅提供

「她真的很優秀，是我們的驕傲。」談起台鐵營運百年以來，出現首位電務處分駐所女性主管詹千嬅，台鐵人言談中盡是讚嘆與佩服。

35歲詹千嬅自元智大學電機工程學系畢業，2008年以榜首姿態考進台鐵，是當時鐵路特考電力工程員級第一名。十個年頭過去，3月正式就任電務處電訊中心電訊分駐所主任。

詹千嬅說，起初進到台鐵「陰超衰陽超盛」，女性屬於非常弱勢角色，尤其她又在電務處，不少人會抱持著「妳一定做不來的心態」，像是就會有員工不願意和她一起值班，怕她太過於嬌貴，沒辦法爬上爬下或是處理粗重工作；每次安排輪夜班人力時，也會自動略過她，說是保護她，一方面也是怕她惹事，種種都讓她覺得很受傷及不服氣。

如今12年過去，詹千樺證明女性在處理電務相關工作也能很出色。

詹千樺說，上任後的日常，以松山、南港間車站站體來說，每天進行高低壓、空調、弱電系統維護保養；至於隧道區間，就是負責電力、行調無線電通訊設備、漏波電纜維護保養。一旦有問題就須排除，否則站內顯示器、售票系統跟剪票口設備都會出包。

詹千樺說，這是分帶有危險性的工作，會在接近火車的地方作業，作業時火車也會照常運行。平常也會走下鐵軌，巡視沿線的電話、行調無限電設備。

詹千樺說，上任以後給自己壓力很大，南港站乘客數不斷成長，每天都很緊張，很怕設備壞掉無法即時處理，影響到旅客權益，不過同時，她也很享受現在的生活。

「我從沒有離開台鐵的想法。」詹千樺說，這十幾年來從沒有放棄和離開念頭，連丈夫到被她拖下水，成為台鐵的一份子。擔任主管後，希望除去老一輩思維，一視同仁，儘管是女性也會做一樣的訓練，不會不公平。

不過她也謙虛地表示，自己現場的維修經驗還是不足，需要多磨練，謝謝這一路上照顧、提攜她的長官。希望台鐵能朝零障礙邁進，很多設備不是那麼理想，使用十幾年需要要陸續更新，會盡全力爭取汰換。

詹千嬅工作狀況。圖／詹千嬅提供
詹千嬅工作狀況。圖／詹千嬅提供
詹千嬅工作狀況。圖／詹千嬅提供
詹千嬅工作狀況。圖／詹千嬅提供
詹千嬅工作狀況。圖／詹千嬅提供
詹千嬅工作狀況。圖／詹千嬅提供
詹千嬅工作狀況。圖／詹千嬅提供
詹千嬅工作狀況。圖／詹千嬅提供

台鐵 電通

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