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電動自行車取締暴增 肇事死傷件數仍增
警政署統計自行車肇事件數以腳踏自行車最多，但電動自行車比率逐年攀升，五年增加13.88個百分點。去年交通部修法後警方大執法，取締暴增至5萬6000多件，似未明顯遏阻事故死傷。去年10月新制上路後四個月電動自行車肇事死傷2254人，較同期增377人。
去年10月交通新制上路，騎電動自行車未戴合格機車安全帽、超速或改裝都可能被罰。新北市警局交通大隊表示，去年10月至12月取締民眾騎乘電動自行車違規件數共2588件，外籍人士占1494件，未成年61件，未戴安全帽最多。
新北交大說，警方除加強執法，並製作五國語言宣導標語，還透過台灣電能車輛發展協會，讓新北市37家經銷商於民眾購買時加強宣導。
對於電動自行車事故增加，交通部運輸研究所的報告指出是因為近年車輛數快速增加，但事故率未增加，致死率也不高，與其他類自行車事故風險相近，建議採一致管理方式。
但學者認為，此分析無法反映「曝光量」，因為1000萬輛腳踏車可能多放在家裡很少騎，40萬輛電動自行車或許常上路。單純以車輛數為母數來比較事故率、致死率還有討論空間。且事故、死亡已是呈現結果，他們看到的是隱憂行為。
淡江大學運輸管理學系副教授羅孝賢說，不可超速、改裝都是「道德條款」，比如法律規定不可偷、搶、殺人，不代表不會發生。除了取締有無戴安全帽，以警方的人力物力，不太可能對改裝、超速執法；也因沒有登記車籍，違規人可能謊報身分甚至棄車逃逸，這樣的管理無法填補安全破口。
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