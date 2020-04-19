影／瀕絕欖蠵龜首見亡命苗栗海灘 岸巡隊就地掩埋

海巡署中部分署第三岸巡隊於4月17日下午2點多接獲「118」專線報案，民眾通報苗栗縣後龍鎮海角樂園海灘發現死亡海龜，白沙屯、公司寮安檢所及龍港巡邏站人員趕往處理，確認海龜死亡多時，測量死亡海龜體長約95公分、寬約60公分。

現場人員聯繫國立台灣海洋大學研究員，並提供海龜照片辨別，確認是一級保育類瀕臨絕種的欖蠵龜，也是首次發現在苗栗海岸死亡，研究員評估海龜已嚴重腐敗無採樣價值，第三岸巡隊人員就地實施掩埋。