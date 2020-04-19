聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／瀕絕欖蠵龜首見亡命苗栗海灘 岸巡隊就地掩埋
海巡署中部分署第三岸巡隊於4月17日下午2點多接獲「118」專線報案，民眾通報苗栗縣後龍鎮海角樂園海灘發現死亡海龜，白沙屯、公司寮安檢所及龍港巡邏站人員趕往處理，確認海龜死亡多時，測量死亡海龜體長約95公分、寬約60公分。
現場人員聯繫國立台灣海洋大學研究員，並提供海龜照片辨別，確認是一級保育類瀕臨絕種的欖蠵龜，也是首次發現在苗栗海岸死亡，研究員評估海龜已嚴重腐敗無採樣價值，第三岸巡隊人員就地實施掩埋。
第三岸巡隊表示，第三岸巡隊平時積極海洋生態保育，並投入海洋事務相關工作，若民眾於岸際發現鯨豚或海龜等其他海洋生物有受傷需救護情事，請立即撥打118海巡報案專線，將立即派員救援，共同維護海洋生態。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言