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莫名不舒服卻找不到病因 醫：可能自律神經失調

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南柳營奇美醫院家庭醫學部醫師張榮哲說明自律神經失調患者相關症狀。圖／柳營奇美醫院提供
台南柳營奇美醫院家庭醫學部醫師張榮哲說明自律神經失調患者相關症狀。圖／柳營奇美醫院提供

張姓男子近來出現莫名地疲倦、長期頭暈、手腳麻木等症狀，尤其壓力大於更明顯，多次求診仍不出病因，讓他相當困擾。醫師表示，有類似張男上述情形，可能是自律神經失調，建議調整身心狀況，逐漸讓自律神經恢復平衡。

台南柳營奇美醫院家庭醫學部醫師張榮哲表示，人體神經系統可分為中樞神經及周圍神經系統兩種，屬於周圍神經的自律神經系統，是由交感神經、副交感神經共同組成，兩者作用相反、互相平衡，如交感神經使心跳加速，而副交感神經使心跳減緩。所謂自律神經失調就是交感和副交感神經之間平衡失常，導致身體出現各種不適。

他指出，自律神經失調並非一種疾病，而是一種生理表現。造成自律神經失調的成因往往並非身體問題，而是由於心理因素引發各種不適，如生活缺乏目標、找不到生命意義、焦慮、憂鬱、緊張、精神壓力過大等。

張榮哲說，自律神經失調者，應改變不合適思考方式，釋放內在累積壓力；治療方式包括規律運動、良好生活作息、練習腹式呼吸、漸進式肌肉放鬆、內觀冥想等技巧。若有需要，搭配生物回饋（biofeedback）治療，接受心理師專業心理諮商，或醫師處方藥物治療，都是可能改善途徑。不論哪種療法，都需要有耐心、有決心地持續治療。

醫師 憂鬱

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