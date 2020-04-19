莫名不舒服卻找不到病因 醫：可能自律神經失調

張姓男子近來出現莫名地疲倦、長期頭暈、手腳麻木等症狀，尤其壓力大於更明顯，多次求診仍不出病因，讓他相當困擾。醫師表示，有類似張男上述情形，可能是自律神經失調，建議調整身心狀況，逐漸讓自律神經恢復平衡。

台南柳營奇美醫院家庭醫學部醫師張榮哲表示，人體神經系統可分為中樞神經及周圍神經系統兩種，屬於周圍神經的自律神經系統，是由交感神經、副交感神經共同組成，兩者作用相反、互相平衡，如交感神經使心跳加速，而副交感神經使心跳減緩。所謂自律神經失調就是交感和副交感神經之間平衡失常，導致身體出現各種不適。

他指出，自律神經失調並非一種疾病，而是一種生理表現。造成自律神經失調的成因往往並非身體問題，而是由於心理因素引發各種不適，如生活缺乏目標、找不到生命意義、焦慮、憂鬱、緊張、精神壓力過大等。

張榮哲說，自律神經失調者，應改變不合適思考方式，釋放內在累積壓力；治療方式包括規律運動、良好生活作息、練習腹式呼吸、漸進式肌肉放鬆、內觀冥想等技巧。若有需要，搭配生物回饋（biofeedback）治療，接受心理師專業心理諮商，或醫師處方藥物治療，都是可能改善途徑。不論哪種療法，都需要有耐心、有決心地持續治療。