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不必考照的「類機車」 電動自行車成交通安全破口？

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
安全破口？ 電動自行車新制上路後取締暴增，但未明顯遏阻事故死傷。本報資料照片
安全破口？ 電動自行車新制上路後取締暴增，但未明顯遏阻事故死傷。本報資料照片

電動自行車外觀酷似機車，廠商強打免考駕照的優點吸引學生族群，不過交通部運輸研究所的分析發現，電動自行車有兩成死傷事故是15-19歲的青少年，其中16、17歲的高中生的人數年年增加，占比最高。

在2013年到2017年五年間發生逾1萬件電動自行車死傷事故，運研所以五歲為一年齡層分析，15-19歲死傷有2092人，約占兩成；運研所說，顯示這年齡層中使用電動自行車做為重要代步工具。進一分析未滿20歲使用電動自行車發生事故，16歲及17歲每年增加，且占未成年事故近六成。

電動自行車從1萬多的陽春型到4萬多的高檔車型都有。淡江大學運輸管理學系副教授羅孝賢說，有考照資格的人，可選擇多花數千元直接買機車代步，推測買電動自行車的族群集中在不能考駕照的高中生，或考照意願低的移工。

他指出，交通法令修改前，經銷商甚至以不必戴安全帽、沒酒測等話術推銷未滿18歲學生，「非常沒有社會責任」。

目前國內至少有40萬輛電動自行車；與腳踏自行車的1000萬輛不能相比，但學者認為在沒有登記車籍納管的情形下，它會變成交通安全的破口。

羅孝賢指出，從一開始它被定位為自行車、幾乎不管理就很奇怪。他以大陸為例，許多城市有「禁摩令」禁止燃油摩托車，但開放電動自行車，這類電動車沒聲音、也沒要求點燈等規範，成交通隱憂。

交通大學行車事故鑑定研究中心執行長吳宗修說，電動自行車出廠時的最高速度應為法令規定的時速25公里，關鍵在部分車行為服務客人擅自改裝加大馬力，變成「沒有掛牌的機車」。不用繳稅、不必被納管又可以享受速度。

羅孝賢也說，被改裝提速的車子在人行道飆速，絕對是高齡社會的威脅，他建議歸為類「輕型機車」納管。

電動自行車 事故 駕照

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