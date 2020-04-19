防疫正能量 屏東囝仔與大提琴同好隔空合奏「天鵝」
疫情考驗人性，也讓人心不安，美國芝加哥一名高中生在「居家避疫」時間，發起串連全球24名青少年大提琴手，隔空合作拉奏聖桑名曲「天鵝」，希望藉音樂力量凝聚也安定人心，全球攜手挺過疫情風暴。家住屏東萬丹的大提琴手林恩俊參與演出，他認為「音樂無國界，不需要懂它，就能感受到心靈最深處的力量。」這支影片上架2周，已有將近9萬次的點閱，人氣十足。
這支影片不斷被轉傳、擴散，一群年輕的大提琴手，用他們的音樂專長，為防疫增添正能量，相當觸動人心。
林恩俊是屏東子弟，9歲開始學習大提琴、高雄市新興國中音樂班畢業後赴美進修，目前是美國洛杉磯科本音樂學院（Colburn Conservatory of Music）大一學生。因疫情嚴峻，學校關閉，學生也紛紛離開宿舍，林恩俊是在3月中旬搭機返台，目前在家繼續線上課程。
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