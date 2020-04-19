防疫正能量 屏東囝仔與大提琴同好隔空合奏「天鵝」

疫情考驗人性，也讓人心不安，美國芝加哥一名高中生在「居家避疫」時間，發起串連全球24名青少年大提琴手，隔空合作拉奏聖桑名曲「天鵝」，希望藉音樂力量凝聚也安定人心，全球攜手挺過疫情風暴。家住屏東萬丹的大提琴手林恩俊參與演出，他認為「音樂無國界，不需要懂它，就能感受到心靈最深處的力量。」這支影片上架2周，已有將近9萬次的點閱，人氣十足。

這支影片不斷被轉傳、擴散，一群年輕的大提琴手，用他們的音樂專長，為防疫增添正能量，相當觸動人心。