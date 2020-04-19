有食譜！ 防疫練廚藝 日劇經典料理很療癒

多年留學在外的陳小易，每回親朋好友造訪，總化身為「易廚」，端上可口的菜餚招待，防疫時期，不少人轉而在家精進廚藝，不妨來一場「食療」吧！

最初為滿足女友，陳小易開始下廚，留學後餐餐自己煮，多了大展身手的機會，更喜歡將在電影、電視劇看到的食物「變」到日常生活中，還在臉書與IG設立「CookimagE 映象煮易」專頁，與吃貨們分享巧思。

經典日式洋食的炸肉餅，是日本庶民小吃，製作手法一點都不難，只要將豬絞肉與蔬菜切丁拌攪調味後，再用雙手塑形，油炸過後就可享用。

他說，由於家人愛吃魚，小易對魚料理也多有研究，也因偏好日式甘甜帶鹹的家常口味，特地以「佃煮」方式，米酒、醬油、味醂、清水調製成醬汁，淋到魚上，再以鴻喜菇、甜椒增色與提味，一起入鍋烹煮收乾醬汁，就是濃郁好下飯的一道菜。

陳小易說，櫛瓜在美國很常見，這次剛好嘗試用最近火紅的氣炸鍋烘蛋，櫛瓜切片調味後，放入氣炸鍋烤熟，之後再跟調味後的蛋液一起入氣炸鍋，烤15分鐘至蛋液全熟。

榮新診所營養師李婉萍指出，炸肉餅軟嫩，很適合牙口不好的熟齡長輩，且內含肉、蔬菜、蛋白質，也可作為嬰幼兒的副食品，可直接採用同樣食材，但不加入調味料，絞肉則必須打得更細碎。

李婉萍說，鯽魚富含優質蛋白質，對進行低醣飲食的人來說，是非常好的料理；至於櫛瓜烘蛋，她認為，蛋料理本身具備綜合維他命、卵磷脂、蛋白質等營養，老少咸宜，再加上以氣炸鍋做法，是一道減油料理。

●食譜

☆日式炸肉餅

食材：豬絞肉（250g或以下）、1/4顆洋蔥、胡蘿蔔（比拇指略大即可）、1顆蛋、鹽、黑胡椒粉、麵包粉、麻油、中筋麵粉

做法：

1.洋蔥、胡蘿蔔各切碎丁。

2.將豬絞肉與洋蔥丁、胡蘿蔔丁、蛋液、些許鹽、些許黑胡椒粉和勻，用手掌拌壓，直到不黏手呈現光滑色澤。

3.將絆攪後的絞肉分為5或6份，在雙手間來回拋打，每份肉團各約25次，並塑形成橢圓形的肉餅狀。

4.將可耐高溫的油（例如葵花油）倒入鍋中約2-3公分高，以中大火加熱，直到丟入一小枚麵包粉會馬上冒出油炸氣泡（此時可以加入一些些麻油提味）。

5.將每份肉餅依序裹上中筋麵粉、蛋液、麵包粉後，小心放入油鍋中，每面各炸約2分鐘（視肉餅表面顏色為好吃的金黃偏褐色），撈起後放置30秒，再放入油鍋中炸30秒，即可撈出置於蓋有吸油紙巾的盤子上桌。

☆鮮菇鯽魚佃煮

食材：鯽魚、薑、蔥、鴻禧菇1盒、半顆紅甜椒、米酒1大匙、醬油1大匙、味醂1大匙

作法：

1.將魚去鱗、洗淨，把薑片與蔥段靜置於魚的肚內和魚身上15分鐘去腥。

2. 將鴻禧菇洗淨去除底部雜質後，手撕成粗細不一的形狀

3.半顆紅甜椒洗淨去籽後，切成線條備用。

4.在不沾鍋加入1匙油，以中火加熱到出現油紋，爆香薑片與蔥段，再將魚放入兩面各煎2分鐘。

5.用1大匙米酒、1大匙醬油、1大匙味醂、2大匙清水調製醬汁。

6.在魚身上灑上紅椒絲與鴻禧菇，淋上調製醬汁，再蓋上鍋蓋煮10-15分鐘，鴻禧菇呈現熟透狀即可盛盤。

☆雙色櫛瓜烘蛋

食材：黃櫛瓜半條、綠櫛瓜半條、1/2大匙橄欖油、鹽、黑胡椒粉、義大利綜合香料、5顆蛋、2大匙鮮奶

作法：

1.將黃色櫛瓜、綠色櫛瓜切成片狀，與1/2大匙橄欖油、些許食鹽、些許黑胡椒粉、些許義大利綜合香料和勻，放入氣炸鍋，以160度烤10-15分鐘至熟透。

2.打5顆蛋，並於蛋液中加入些許食鹽、2大匙鮮奶和勻。

3.取一個有深度的烤皿（可放置於氣炸鍋內），鋪上烤紙（方便後續取出烘蛋避免沾黏），加入蛋液與烤熟的櫛瓜，以150度氣炸鍋烤15分鐘至蛋液全熟。

4.將烘蛋從烤皿中取出，稍微放涼後即可切成適合享用的大小上桌。