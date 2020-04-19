婚攝糾紛多中市2年85件 法制局：付訂金前詳讀簽約內容

台中市2017至2019年受理的婚紗攝影類申訴案有85件，申訴內容包括倉促簽約付款至退款不成、禮服或攝影成品不符需求、原指定攝影師被隨意更換等。

法制局長李善植表示，婚紗攝影型態琳瑯滿目，從婚紗集團至攝影工作室等類型，業者收費名目複雜、價錢各家高低不一，有1丶2萬元到數十萬元不等，導致消費爭議多。

經濟部訂定「婚紗攝影服務定型化契約應記載及不得記載事項」今年1月1日起實施。

台中市政府法制局表示，新規範要求業者須在契約內，清楚記載契約總金額及約定服務項目，並限定每一服務階段，得收取的金額及累計費用上限，且提供消費者契約審閱期間至少3天，保障民眾權益。

李善植提醒消費者，依「婚紗攝影服務定型化契約應記載及不得記載事項」規定，消費者未與業者簽任何契約或給付定金前，可要求業者提供至少3天，仔細檢視定型化契約的各項條款是否合理「多一分耐心、少一分糾紛。」