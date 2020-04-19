台中市「小綠人」長大了 戴口罩宣導防疫夠吸睛

台中市政府交通局在台中榮總急診室旁路口設置「放大版」行人號誌燈，有30乘30公分的「小綠人」及秒數倒數，最近更加入戴口罩、保持社交距離等圖樣，加強防疫宣導，交通局初步在醫院周邊道路改裝放大版「小綠人」。

交通局長葉昭甫表示，一般交通號誌「小綠人」是20乘20公分大小，但考量部分年長者視力退化不易辨識，市府放大「小綠人」到30乘30公分，並加入LED顯示屏，透過圖樣變化，向民眾宣導社交距離、戴口罩等防疫觀念。

交通局指出，目前已在台中榮總急診室旁路口設置「放大版」號誌燈，未來將在醫院周邊行人量較大的路口持續增設，包括澄清醫院、中山醫大附設醫院，以及中國醫藥大學附設醫院等，並視成果擴大增設。