天氣依舊悶熱 今晚起北部東部短暫陣雨

中央氣象局說，今天台灣各地及澎湖、金門大多為多雲到晴，僅東半部地區及馬祖有局部短暫陣雨，午後北部地區及中南部山區有零星短暫雷陣雨，清晨南部地區亦有零星短暫陣雨。

明天微弱鋒面通過台灣北部海面，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。今、明兩天金門、馬祖及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。

天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉絲專頁表示，今天另一波鋒面在長江流域建立，鋒前有些層狀雲先行靠近，因此清晨在中北部雲量偏多，有些陰霾，今天在台中以北到宜蘭一帶的天氣看來會比預期稍微差一些，雲層多且厚，部分地方有機會出現局部小雨或飄雨，尤其是山區地形的影響下，應該會有點降雨的狀況出現。

他說，今天其他地方則大致仍維持多雲到晴天氣，午後因為熱力作用，雲量仍會增多，山區有些局部降雨的可能。

吳聖宇說，鋒面本身則將在今晚到明天尾端逐漸掠過北部、東北部近海後往琉球一帶移動，加上鋒後有微弱北風、東北部南下到台灣附近，因此今晚到明天在迎風面的北部、東北部、東部有出現短暫陣雨機會，其他地方則不受影響，大致仍維持多雲到晴天氣為主。

今天中北部雲量多，高溫應該會比昨天略降，他說，但仍有機會接近30度，其他地方則應該會在30度以上，明天微弱東北風南下，北台灣溫度將稍轉涼，苗栗以北到宜蘭、花蓮一帶高溫預估會降到25-28度間，相對涼快一些，其他地方高溫仍可達29-30度以上，還是十分悶熱的情況。