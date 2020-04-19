周二午後鋒面南下轉濕涼多雨 吳德榮：周五前較大雨勢

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天台灣附近水氣略增，北部雲量稍多，各地為多雲時晴，白天暖熱如夏、晚稍涼；北部山區及東半部偶有飄零星小雨的機率。北部31度、中部33度、南部35度、東部33度。

明天鋒面靠近，北部雲量增，氣溫降、稍轉涼，其他各地多雲時晴，舒適微熱；北海岸、北部山區及東半部偶有零星降雨的機率；今明兩天西半部清晨及金、馬易有霧。

他說，周二下午起鋒面南下，冷空氣不強、氣溫逐日緩降，周五降至最低溫時，還有15、16度；但水氣多，天氣型態由溫暖少雨轉變為濕涼多雨。

他說，周二下午北部及東半部轉陰有局部雨。周三至周五降雨範圍向南擴展至中部，並有較大雨勢的機率。周六降雨減緩、北部及東半部仍有局部雨，氣溫略回升、天氣仍偏涼。