婦團：助危急家庭 撤離經濟洪水區

疫情讓社福團體擔憂家暴潮，現代婦女基金會執行長范國勇表示，台灣疫情雖沒有歐美國家嚴峻，但無薪假人數暴增，不少家庭面臨生計困頓，緊張、焦慮感難免提高，容易產生摩擦，呼籲政府紓困要及時到位，至少先把危急家庭從「經濟洪水區」撤離。

婦女新知基金會近來接到許多諮詢，受疫情影響經濟問題浮現，夫妻心情都不好，或雙方輪班在家工作，衝突就來了；另一方面，為避免接觸，對外尋求協助的人少了，形成惡性循環。莊喬汝說，「民間組織現在都在想辦法，盡量減少聚會，盡力提供通訊上的協助。」

婦女援助基金會副執行長杜瑛秋表示，他們在新北市有一千多名服務對象，很多家庭暴力發生是源於經濟壓力，或是口罩不足，夫妻起口角與衝突。另外，有些孩子停課，親子關係衝突也變多。

婦女新知基金會董事長莊喬汝表示，「我們觀察到家暴案件成長之外，在照顧或是家務勞動上，女性受到壓抑的情形增加了」，在職場上，當老闆自顧不暇，女性勞工遭受懷孕歧視等案件也隨之增加。

「解除壓力源頭後，其次才是安頓。」范國勇建議，政府可主動協助有家暴通報紀錄的家庭成員尋找工作，或在其待業期間轉介職業訓練資源，不要都待家裡閒閒無事、相看兩厭，增加衝突機會。

范國勇提醒，防疫期間雖然避免群聚，但可鼓勵鄰里「雞婆」互助，由社區左鄰右舍擔任吹哨者角色。

勵馨基金會執行長王玥好則表示，不少受暴人因缺乏社會支持系統、經濟獨立自主能力，看不到選擇的可能性，落入受暴循環。