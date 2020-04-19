聽新聞
test
0:00 / 0:00

婦團：助危急家庭 撤離經濟洪水區

聯合報 / 本報記者／連線報導
現代婦女基金會執行長范國勇呼籲政府紓困要及時到位，至少先把危急家庭從「經濟洪水區」撤離。 圖／聯合報系資料照片
現代婦女基金會執行長范國勇呼籲政府紓困要及時到位，至少先把危急家庭從「經濟洪水區」撤離。 圖／聯合報系資料照片

疫情讓社福團體擔憂家暴潮，現代婦女基金會執行長范國勇表示，台灣疫情雖沒有歐美國家嚴峻，但無薪假人數暴增，不少家庭面臨生計困頓，緊張、焦慮感難免提高，容易產生摩擦，呼籲政府紓困要及時到位，至少先把危急家庭從「經濟洪水區」撤離。

婦女新知基金會近來接到許多諮詢，受疫情影響經濟問題浮現，夫妻心情都不好，或雙方輪班在家工作，衝突就來了；另一方面，為避免接觸，對外尋求協助的人少了，形成惡性循環。莊喬汝說，「民間組織現在都在想辦法，盡量減少聚會，盡力提供通訊上的協助。」

婦女援助基金會副執行長杜瑛秋表示，他們在新北市有一千多名服務對象，很多家庭暴力發生是源於經濟壓力，或是口罩不足，夫妻起口角與衝突。另外，有些孩子停課，親子關係衝突也變多。

婦女新知基金會董事長莊喬汝表示，「我們觀察到家暴案件成長之外，在照顧或是家務勞動上，女性受到壓抑的情形增加了」，在職場上，當老闆自顧不暇，女性勞工遭受懷孕歧視等案件也隨之增加。

「解除壓力源頭後，其次才是安頓。」范國勇建議，政府可主動協助有家暴通報紀錄的家庭成員尋找工作，或在其待業期間轉介職業訓練資源，不要都待家裡閒閒無事、相看兩厭，增加衝突機會。

范國勇提醒，防疫期間雖然避免群聚，但可鼓勵鄰里「雞婆」互助，由社區左鄰右舍擔任吹哨者角色。

勵馨基金會執行長王玥好則表示，不少受暴人因缺乏社會支持系統、經濟獨立自主能力，看不到選擇的可能性，落入受暴循環。

疫情 家暴 疫情紓困 現代婦女基金會

延伸閱讀

疫情重壓經濟 家暴問題…恐從新北延燒全國

新冠肺炎疫情影響 台東家暴件數同期增加26件

防疫無法外出情緒受影響 新北加強檢疫隔離家暴協助

防疫期家暴增 新北推性別友善資源包

相關新聞

零確診效應 景點人潮再現 防疫鬆懈？

昨天周末假日好天氣，連日零確診讓部分景點又現人潮，甚至有民眾沒戴口罩、未保持社交距離。台中大坑風景區九號登山步道昨天一早就達四千五百人管制數量，管理處人員雖用大聲公提醒：「山上已經不安全」，也無法阻擋大批民眾上山透氣。

景點、鬧區人潮現 商家超有感

我國近期連日新冠肺炎零確診，原本人潮大減的台北西門町、信義商圈及淡水老街，昨天都湧入大批人潮，多數遊客仍戴著口罩逛街，商圈內店家「有感」，直呼「希望經濟可以一路變好！」

焦慮施暴、情緒沮喪、網路成癮…疫情壓力 精神科求診數增

新冠肺炎疫情嚴峻，連帶讓部分醫院精神科求診病患增加，嘉南療養院表示，近兩個月民眾因疫情而失業衍生的家暴案有新增個案，也有司法機關轉介強制就醫個案。

【動物冷知識】麝香貓不是貓、天竺鼠不是鼠 你的生物分類正確嗎？

哈囉，大家好，我是帽帽！ 天上飛的不一定是鳥，水裡游的不一定是魚，今天我們就透過生物學分類來一探這些動物的親緣關係吧！

家暴高峰期將至 勵馨：急需超前關懷

新冠肺炎肆虐全球，原該是避風港的家，在疫情期間，卻成了親情煉獄，雙北家暴通報件數都有增加趨勢。其中光是新北三月家暴通報案件數較去年同期暴增近三成。勵馨基金會執行長王玥好直言，根據過去ＳＡＲＳ及國外經驗，家暴通報量案通常都會「先蹲後跳」，四、五月恐進入高峰期，呼籲政府防疫優先之餘，應「超前關懷」。

看！天琴座流星雨 22日凌晨極大期

以「火流星」著稱的天琴座流星雨，將在廿二日凌晨達到極大期。不過中央氣象局預報員官欣平表示，廿二日鋒面通過，東北季風增強，北部、東半部會下雨，看到流量雨的機率低。

婦團：助危急家庭 撤離經濟洪水區

疫情讓社福團體擔憂家暴潮，現代婦女基金會執行長范國勇表示，台灣疫情雖沒有歐美國家嚴峻，但無薪假人數暴增，不少家庭面臨生計困頓，緊張、焦慮感難免提高，容易產生摩擦，呼籲政府紓困要及時到位，至少先把危急家庭從「經濟洪水區」撤離。

身心障在家教育 11人審核中「不能剝奪受教權」

本報獨家報導升高中的特殊教育學生申請在家教育去年全數被否決，引發家長不平之鳴，嘉義縣長翁章梁及嘉義市立委王美惠昨表示，絕不能剝奪孩子的受教權，特教孩子更需要協助，將向教育部反映家長的問題，爭取最佳處理方案。

健康醫點靈／便祕難啟齒 健康指標莫輕忽

便祕不好意思說，卻是不可輕忽的健康指標。

流行時尚／喝通寧汽水抗疫？學者：奎寧成分低 無療效

一場新冠肺炎疫情，眾人瘋搶口罩、酒精和各種消毒用品的同時，一種傳統的飲料「通寧水」，因為含有奎寧而突然流行起來。但研究金雞納樹多年的台大實驗林研究助理楊智凱笑說，「坊間賣的通寧汽水，所含化學合成的奎寧，因成分純化很低，應不具防疫效果。」

疫情亂婚事 如期登記 喜宴延期

攜手走向紅毯那一端，宴客原是新人與親友分享甜蜜愛情果實，以及接受祝福的最重要時刻，卻因新冠肺炎疫情影響，為避免群聚，不少新人只好決定延後或取消婚宴，疫情打亂了終身大事的時程。

元氣大數據／三大婦癌同時發生？與這兩大基因有關

卵巢癌被喻為婦女寧靜殺手，因早期症狀不明顯，確診時每兩人中就有一人轉移，在國內婦癌死亡率中，僅次於子宮頸癌，嚴重危及女性...

熱門新聞

又一熄燈！26年「翡翠灣福華飯店」營運至4月底

全聯「邪惡冰品」50元有找 網激推：這口味更好吃

翡翠灣福華飯店熄燈 員工不捨：美景不敵疫情最後稻草

下周二鋒面南下水氣多 吳德榮：濕涼多雨恐持續一周

沒遊客整個地盤都我的！十幾隻獅子橫躺大馬路睡午覺

「零確診」優惠大放送！這些飯店可以「0元」住一晚

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。