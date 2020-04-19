身心障在家教育 11人審核中「不能剝奪受教權」

本報獨家報導升高中的特殊教育學生申請在家教育去年全數被否決，引發家長不平之鳴，嘉義縣長翁章梁及嘉義市立委王美惠昨表示，絕不能剝奪孩子的受教權，特教孩子更需要協助，將向教育部反映家長的問題，爭取最佳處理方案。

翁章梁昨天責成縣府教育處積極向中央爭取，建議修改「身心障礙學生適性輔導安置國立特殊教育學校簡章」，免除國中須在家教育者，高中職才能申請在家教育的限制。

教育部特殊教育學生鑑定及就學輔導鑑輔會委員陳明聰昨天也說，看了報導後，建議縣市政府前端遞件時，應強化特教生的教育需求，並細膩描述，讓委員在後端判斷時更貼近個案。去年委員們仔細評估個案，並非已有定見要全數否決特教生的申請，但也發現有些嚴重障別的孩子，縣市政府遞件資料上寫「沒有學習力」。

翁章梁建議在家教育應提供遠距教學服務，因為在家教育學習節數甚少，宜有更多元學習型態，也應盡可能補充特教學校住宿助理人員，因為有許多有學習能力，但無法生活自理，例如多障智能加肢障，但特教學校礙於照顧人手不足，皆有申請住宿須有自理能力之限制，非常不合理，宜提供更多人力支持特教學生學習。

立委王美惠長期關懷特殊教育，她說，特教生雖有醫療、社福等需求，但更需要接受教育，兩者應可同時兼顧；尤其家住偏鄉的孩子，住家附近根本沒有機構，種種問題都需政府協助。

教育部「在家教育」政策，可供升高中的身心障礙學生申請。去年全國共十四名學生提出申請，卻全數審核未過，今年又有十一名學生申請，正在審核中。