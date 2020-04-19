看！天琴座流星雨 22日凌晨極大期

以「火流星」著稱的天琴座流星雨，將在廿二日凌晨達到極大期。不過中央氣象局預報員官欣平表示，廿二日鋒面通過，東北季風增強，北部、東半部會下雨，看到流量雨的機率低。

台北市天文台說，當日近朔，沒有月光影響，如果在天候狀況良好、無光害的山區，每小時平均可望能看見廿三顆流星，較近年略高。天琴座流星雨的輻射點在織女星附近，晚間十時左右升起後，即可至適合地點觀賞。

所謂「火流星」是指亮度高於金星（負四等）的流星，有些火流星甚至會爆炸發出聲響，並在天空留下煙塵餘痕。而在眾多流星雨中，天琴座流星雨出現火流星的比率居高，它也是觀測歷史最悠久的流星雨之一。

北市府交通局表示，若有大量觀星人潮，為避免陽明山地區交通壅塞，將視天氣及交通狀況，在仰德大道實施彈性交管，並適時增加陽明山地區公車班次，可利用公車接駁上山。