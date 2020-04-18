健康醫點靈／便祕難啟齒 健康指標莫輕忽

便祕不好意思說，卻是不可輕忽的健康指標。

羅東博愛醫院指出，若一周排便少於3次，且每次解便困難、感覺解不乾淨、腹脹或腹痛等，即可能為「便祕」。有便祕症狀的人，大便通常乾硬、呈顆粒狀，簡單的原因可能是水分、纖維質攝取不夠，或久站、久坐和運動不足所致，其他原因也可能包含懷孕、藥物副作用、腸胃蠕動慢、甲狀腺功能低下，甚至結直腸癌阻塞等。

便祕的治療，除找出導致便祕的原因，對症下藥或避免外，均衡飲食、攝取足量水分與運動也必須盡量達成，否則長期或經常性便祕，恐引發痔瘡的併發症。

羅東博愛醫院大腸直腸外科主治醫師李明璋就表示，痔瘡的成因，來自肛管的黏膜下組織及血管腫大，腫大處就被稱為「痔瘡」，其中又分為內痔與外痔，內痔神經分布較少，解便時疼痛感較少，外痔神經密布，排便時通常有較多疼痛感。

他建議，無論便祕或痔瘡，治療先以藥物為主，可緩解排便時的疼痛感或改善大便硬度，再搭配均衡飲食、充足睡眠與運動，應可逐漸緩解。但若持續無法改善，也可考慮手術治療，移除內、外痔。

不過，李明璋提醒，便祕或痔瘡可能因解便困難，糞便伴隨鮮紅色出血，若持續出血或有黑便，要盡快到大腸直腸外科就診，找出原因。