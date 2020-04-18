元氣大數據／卵巢癌治療 4大特色醫療院所

●台大醫院

健保大數據分析108年卵巢癌所有手術治療人數，台大醫院居冠。台灣大學醫學院腫瘤醫學研究所教授、婦產部主治醫師鄭文芳表示，至台大醫院求診的卵巢癌患者以晚期居多，治療難度較高，醫療團隊累積經驗，在開刀技術上確有不錯的成績。

鄭文芳指出，在治療上，不管晚期或早期，均以手術切除病灶為第一優先，盡可能透過外科手術清除病灶。相較於其他腫瘤，卵巢癌體積較大，有些早期個案腹中腫瘤就有一、二十公分大，無法透過腹腔鏡取出體外。

如果是良性腫瘤，透過腹腔鏡手術，可在體內打碎腫瘤，再將其吸出體外。但卵巢癌以惡性為主，一旦腫瘤破裂，癌細胞散布四處，進入腹腔各組織，一瞬間「早期變成晚期」。

鄭文芳說，國內卵巢癌患者確診時極高比率已到晚期，至台大醫院求診的癌友晚期比率更高，院內卵巢癌病友七、八成均為晚期，不少癌友特地從中南部北上就醫。

「如果能手術切除病灶，是最好的治療。」鄭文芳說，一般建議手術後必須持續化療，藉此降低日後復發風險，延長存活期。

四、五年前，抗新生血管抑制劑被用來持續性療法，在化療結束，接續使用，效果良好。近一、兩年來，又有新標靶藥物問世，預防復發效果更好，但藥費驚人，一年約需200萬元，如持續用兩年，就得花上400萬元，絕非一般家庭所能負擔。

●和信治癌中心

和信治癌中心是國內少見以癌症治療為主的醫院，雖然規模僅為區域醫院，但在卵巢癌治療領域上，表現優異，不輸給許多醫學中心。例如，在手術件數上，位居區域醫院之冠，在化療癌友人數上，則在全國醫院中，排名第六。

和信治癌中心醫院血液腫瘤科副主任鍾奇峰表示，和信醫院相當重視婦癌，團隊分工精細，人員編制包括三名外科醫師、兩名化療內科醫師、一名放射科醫師，另外多名專責護理師、藥師、社工及個管師。更特別的是，院長黃達夫擔任婦癌團隊顧問，每周四早上總會參加醫療團隊的早會，參與討論每一個卵巢癌病友的情況，針對用藥效果、如何避免復發等提供意見。

鍾奇峰說，大部分卵巢癌患者確診時已到晚期，腹膜轉移，由於上腹部接近肝臟，增加手術難度，目前建議先行化療，讓腫瘤變小，以增加手術成功機率。外科手術後，仍須持續化療，但日後復發機率相當高。鍾奇峰指出，通常直接告訴病友，如果在六個月內復發，則代表病情較難控制，換成其他化療藥物，治療成效恐也不盡理想。

近幾年，標靶老藥「癌思停」被證實可延緩復發機率，一個月藥費約七至八萬，建議使用一年至一年半。近來又有口服標靶藥物問世，雖是卵巢癌治療的大突破，但費用驚人，絕非一般家庭所能負擔。

●林口長庚

林口長庚婦癌科副教授主治醫師周宏學表示，根據我國研究顯示，每一百位初次診斷卵巢癌的患者中，第三期到第四期者占五到六成，因此治療卵巢癌的方式多採取「手術＋化療」，除非診斷為第一期A型，且分化良好，才會只採取手術治療。

林口長庚在治療卵巢癌患者上，與其他醫院較不同之處，主要是執刀醫師多為婦癌科醫師，而非一般外科醫師。婦癌科醫師較了解卵巢癌的腫瘤分布，能降低切不乾淨的風險。

且長庚採團隊模式，每一起卵巢癌病歷都會放到婦癌會議中討論，團隊成員除了婦癌科，還包含核子醫學科、病理科、放射腫瘤科、個案管理師等。

周宏學表示，近期林口長庚在腹腔溫熱化學治療上也有著墨，主要是國外已有研究顯示，腹腔溫熱化學治療能延長卵巢癌患者的存活率約12個月，因此針對第四期卵巢癌且轉移的患者，會建議使用腹腔溫熱化學治療。

該治療方式工程浩大，患者必須先接受三到四次的前導化療，再接受手術，手術清除腫瘤後，馬上執行腹腔溫熱化學治療。將化學藥劑加溫至攝氏42度到43度，放在腹腔內循環灌洗，配合機器做體外循環維持溫度，困難度高，目前施行的患者效果都不錯。

●中國附醫

在卵巢癌治療上，中國醫藥大學附設醫院一年前將免疫細胞治療引進國內，配合化學治療使用，病患反應成效良好。

中國醫藥大學附設醫院婦癌科主任洪耀欽說，中國附醫每年新增卵巢癌約95例，目前化療加上標靶藥物維持治療，以及針對BRCA遺傳基因突變的藥物治療，成效顯著。洪耀欽指出，對於復發病患，除了考慮盡量以手術摘除病灶，給予救援性化學治療，另外透過檢測病患腫瘤全基因，篩選最合適的化學治療用藥，可以提高對藥物之反應率。

近年來，末期卵巢癌則可搭配HIPEC（高溫熱腹腔內化學治療，結合外科腫瘤團隊手術治療），或是最近受關注的免疫細胞治療，更見治療曙光。洪耀欽說明，在免疫細胞治療上，根據國際文獻報導，針對卵巢癌第四期或第一至三期治療後復發的病患，配合化學治療，可提升卵巢癌無病存活率及總存活率，是目前治療一大利器。中國附醫一年前引進國內，目前約有10例卵巢癌病患已接受免疫細胞治療，病患反應成效良好。

中國附醫透過每月定期舉辦婦癌團隊會議，結合婦癌科、放射科、放射腫瘤治療科、血液腫瘤科、病理部、中醫部，經專家詳盡討論，使婦癌患者得到最佳的治療與全人照護。中國附醫統計，卵巢癌患者五年存活率，第一期88%、第二期81%、第三期41%，第四期38%。