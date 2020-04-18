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元氣大數據／三大婦癌同時發生？與這兩大基因有關

聯合報 / 記者李樹人／即時報導
卵巢癌徵兆 圖／123RF 製表/元氣周報
卵巢癌徵兆 圖／123RF 製表/元氣周報

卵巢癌被喻為婦女寧靜殺手，因早期症狀不明顯，確診時每兩人中就有一人轉移，在國內婦癌死亡率中，僅次於子宮頸癌，嚴重危及女性健康。

台灣大學醫學院腫瘤醫學研究所教授、婦產部主治醫師鄭文芳表示，卵巢癌患者以40歲以上女性居多，最近十年來，患者年輕化，應與提早確診有關。此外，生育率逐年下降，沒有懷孕、未生育過的女性變多，也增加了卵巢癌風險。

鄭文芳指出，青春期開始卵巢功能成熟後，為孕育下一代而工作，如果初經早、又停經晚，中間沒有懷孕、哺育，卵巢始終處於忙碌狀態，就會增加罹癌風險。

高雄醫學大學婦產科教授、台北博仁醫院海扶刀治療中心執行總監鄭丞傑表示，未曾生育過的女性，卵巢不得閒，一直排卵，卵泡不斷地破裂、修復，可能導致基因突變。此外，致癌物質也可能從卵泡的破裂處進入卵巢內，也提高致癌風險。

「口服避孕藥可以避孕，又可防癌。」鄭丞傑說，國外不少醫學文獻證實，服用避孕藥物，可以減少罹患卵巢癌風險。哈佛大學研究發現，服用避孕藥一年，可降低一成卵巢癌罹患率，如果服用五年，則可降低五成罹患率。

鄭丞傑建議，沒有懷孕、生育過的女性，或初經早（11足歲之前）、停經晚（52族歲後），及連續打針或服用排卵藥物一年以上等危險族群，最好在醫師評估下服用口服避孕藥物，讓卵巢暫時休息。

「基因遺傳也是卵巢癌的原因之一。」鄭文芳說，從臨床分析，卵巢癌、乳癌、子宮內膜癌等三大婦癌幾乎可說是綁在一起，如果罹患乳癌，則日後出現卵巢癌、子宮內膜癌的風險就比一般女性要高出許多。

鄭文芳指出，這三大婦癌均與兩大基因有關，在門診收治婦癌個案時，都會詢問家族女性成員是否也罹患相關癌症，如果一個家族出現兩名以上的乳癌、卵巢癌病患，就會強烈建議所有女性成員接受基因篩檢。

由於卵巢癌成因迄今仍不明，因此無法有效預防，透過篩檢，瞭解基因是否突變，就成為唯一降低罹癌風險的方法。鄭文芳指出，如果基因篩檢報告證實帶有致癌基因，而患者年齡超過40歲，已無生育需求，也可考慮預防性切除卵巢。

鄭文芳說，台大醫院已完成一、二十例預防性切除卵巢個案，均有遺傳家族致癌基因。年紀最輕的患者40歲，因為姊姊確診晚期卵巢癌，而有所警覺，經基因篩檢也證實自己帶有此基因，不想活在癌症陰影之下，決定還沒有罹癌前，就先切除卵巢。

不過，停經之前就切除卵巢，茲事體大，除了心理層面之外，也會提高骨鬆、心血管疾病風險。因為卵巢分泌女性荷爾蒙，少了雌激素保護，就容易罹患骨鬆及心血管疾病。

鄭文芳建議，陷入兩難的女性，可先與醫師充分討論，得知利弊得失後，再做決定。如果選擇預防性切除，就必須定期回診，接受追蹤，並從飲食及運動著手，減少罹病風險。

鄭丞傑則提醒，有卵巢家族病史的女性，除了考慮接受基因檢測，在35歲以後，每三至六個月回診追蹤，做一次陰道超波音及CA-125、HE4抽血檢查。

另外，鄭丞傑也提供卵巢癌九大徵兆，包括，脹氣、腹部腫脹、下腹疼痛、停經後出血、消化不良及食欲減退、頻尿、體重異常減輕、腹水及四肢水腫，以及腹壁、肚臍、腹股溝、頸部等部位出現不正常腫塊，如出現上述症狀，務必提高警覺。

卵巢癌高危險群發生原因與預防製表/元氣周報
卵巢癌高危險群發生原因與預防製表/元氣周報

卵巢癌 基因 避孕

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