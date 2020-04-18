元氣大數據／拉長卵巢癌穩定期 標靶藥延長存活率

相較於其他癌症的新療法，被認為是「無聲殺手」的卵巢癌，臨床醫師手上的治療工具相對比較少，加上患者發現時多數是晚期，加上不斷復發，讓卵巢癌的預後不好。還好，近年已有新的標靶藥物上市，是全新的作用機轉，可延長晚期病人復發時間達1.5年到3年。

談到卵巢癌病人的預後情形，台北榮民總醫院婦女醫學部婦科主任、同時也是台灣婦科醫學會理事長的陳怡仁嘆了口氣：「由於卵巢癌沒有有效的篩檢工具，有至少一半的患者發現時都屬於第三、四期，由於病人長期反覆化療、手術，不斷的換藥，還要一直擔心復發，心理壓力非常大，這幾年有新藥上市後，才讓五年的存活率提高到50%。」

卵巢癌治療的新觀念是「維持療法」，就是希望可以拉長病情穩定期，減少復發。在癌症治療已大幅改善的情況下，卵巢癌的治療目的卻是減少復發，就知道卵巢癌的治療多麼棘手。

陳怡仁指出，目前的治療方式，還是以手術為優先，把腫瘤組織盡量切除乾淨。至於晚期病人，在使用化療後，初期約有七成反應，但在這中間又有七成的患者平均一年內會復發，因此，在病人手術或化療後有反應者，會提供維持治療。

目前維持療法有三種，一種是繼續追蹤，等到復發後開始治療，第二種是術後合併化療，只要病情緩定，就可以採取單一化療藥如紫杉醇繼續治療，或是選擇標靶藥物如血管新生抑制劑、口服PARP抑制劑等。

至於病情維穩藥物的選擇，陳怡仁認為，看病人可以接受的副作用而定。單一化療藥物約治療一年左右，可延長復發期約18個月，但副作用會有掉髮及手腳發麻狀況，有些女性在意有無掉髮，那麼化療藥可能就不適合。而針劑的標靶藥血管新生抑制劑，則可以減少癌細胞的血管新生，切斷癌細胞營養，另外，也能減少腹腔積水情形，治療期長達一年，且須自費。

血管新生抑制劑也能讓病情穩定不復發達18個月，不過，副作用就比較多元，包括高血壓、蛋白尿及影響傷口癒合。因此，治療期間得追蹤血壓及腎功能，若有高血壓的患者就得合併血壓藥治療，腎臟病人也不適合。另外，若需要進行手術，也必需先停藥四到六周。

另一個新的口服標靶藥物PARP抑制劑，是比較新的作用機轉，是抑制癌細胞DNA修復的標靶藥物，目前國際上已有三、四種藥物上市。陳怡仁表示，由於癌細胞複製很快，在複製過程中，DNA有可能受損，就需要靠PARP蛋白質來修復，因此把這個蛋白質抑制住，就能阻斷癌細胞複製。

不過，使用PARP抑制劑的前提，需要先進行BRCA基因檢測，有突變者才適用，有此基因變異者，在卵巢癌患者中大約占一至兩成。而目前的臨床試驗數據顯示，服用PARP抑制劑的卵巢癌患者追蹤三年，病情穩定未復發者可達60%，沒有服藥者約26%，兩者相差了兩倍之多。

陳怡仁說，PARP抑制劑必需吃兩年，每次口服兩顆，一天兩次，不過，每個月的藥費也比較貴。副作用有白血球下降、腸胃症狀及疲倦，若患者出現較嚴重的副作用，就會依狀況調整藥物。