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元氣大數據／微創當道 為何卵巢癌手術仍以開腹為主流

聯合報 / 記者羅真／即時報導
是否保留生育，依個人病況決定。圖/123RF
是否保留生育，依個人病況決定。圖/123RF

微創手術廣泛運用於婦科疾病當中，唯獨對卵巢癌的適用性較具爭議。婦產科醫師表示，卵巢癌手術能否將惡性腫瘤摘取乾淨，攸關預後，一個不小心將腫瘤弄破就可能使癌細胞四散。

因此，目前手術治療以傳統開腹手術為主流，大範圍視野有利醫師掌握手術情形，僅IA期（第一期Ａ）與IB（第一期Ｂ）且分化良好的腫瘤，才建議讓有經驗的醫師以微創手術處理。

中華民國婦癌醫學會理事長、衛福部立雙和醫院副院長賴鴻政說，卵巢惡性腫瘤第一期到第四期均要透過手術切除，醫師眼睛所見的病灶統統都要切除，切得越乾淨，預後越佳。

不過，近年對於淋巴結切除的觀念轉變，有臨床研究顯示，如果患者術前影像檢查顯示淋巴結不大、醫師開刀時也確認淋巴結不大，手術過程是否拿掉淋巴結，預後都差不多。為減少拿光淋巴結造成日後下肢水腫不適，同時為避免患者有朝一日需要免疫治療，拿光淋巴結後的治療效果可能不佳，因此倘若淋巴結尺寸小，目前標準治療建議不必切除。

健保署統計資料顯示，卵巢癌手術以傳統開腹手術為主流，以108年數據為例，執行卵巢癌相關手術的人數共計1659人，其中1507人接受傳統手術，201人接受腹腔鏡手術。

三軍總醫院婦癌科主任王毓淇說，傳統手術需用刀畫開肚皮15至20公分，傷口大且容易出血、沾黏、疼痛，而微創手術則是在腹部打四個小洞，醫師將器械深入患者體內，再眼觀電腦螢幕進行手術，患者不易疼痛且傷口美觀。

腹腔鏡有爭議 僅建議IA與IB期

不過，微創手術雖廣泛運用於婦科疾病當中，唯獨對卵巢癌上的適用較具爭議。因為卵巢惡性腫瘤組織易破，微創手術視野狹窄、弄破造成四濺的機率更高，因此一般僅建議IA期與IB期且分化良好的腫瘤，可讓有經驗的醫師以微創手術處理。

賴鴻政形容，卵巢癌微創手術使用原則是「要嘛不出手，要嘛一定要拿乾淨」。臨床上會慎選腫瘤較小的患者，依據腫瘤尺寸，可經由手術器械攜帶適當大小的塑膠「標本袋」，進到患者體腔內，將腫瘤裝起來再處理，避免腫瘤組織破裂四濺。

部分年輕患者想保留生育，不過這得視個人罹病情形而定。賴鴻政說，只有第IA期、惡性腫瘤只長在單側卵巢的患者有機會作保留生育的手術。

手術過程會將單側卵巢切除、保留另側卵巢，同時於肚內腹膜採樣、確認腹腔內其他地方沒有癌細胞後，有時建議加作幾次化療，再請患者盡快懷孕。

一般來說，第IC期以上的患者術後均建議進行化學藥物治療。如果復發病灶只有一顆，且病灶位置並不在重要器官旁，才會建議搭配放射線治療，否則放射線恐怕未能精準消滅病灶，就先損傷其他重要器官，副作用更甚。因此接受放療的患者並不多，以108年健保數據為例，以卵巢癌為主診斷的患者當中，僅266人接受放療。

癌症治療方式推陳出新，近來有種新興療法是將放療與免疫治療作搭配。賴鴻政說，如果患者體內腫瘤多處轉移且化療失去作用，此時可嘗試藉由放療集中火力攻擊單顆癌細胞，讓癌細胞碎片四散、釋放抗原。免疫細胞吃下癌細胞碎片、學會認識癌細胞碎片，這時就有能力辨識與攻擊其他顆癌症腫瘤，目前臨床上已有一名患者試驗療效佳。

卵巢癌手術治療人數前10名醫院 製表/元氣周報
卵巢癌手術治療人數前10名醫院 製表/元氣周報

微創手術 患者 腫瘤

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