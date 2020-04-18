元氣大數據／卵巢癌治療 走向個人化趨勢

卵巢癌曾超越子宮頸癌，成為國人十大癌症死因中第十位，是女性癌症的一大殺手。婦科權威醫師提醒，第一次的腫瘤減積手術極為關鍵，務求把癌腫瘤清除徹底。而隨著免疫與標靶藥物的進展，個人化的卵巢癌治療非常重要。

林口長庚醫院副院長暨亞洲婦癌研究團體榮譽理事長賴瓊慧指出，臨床上，卵巢癌患者症狀沒有特異性，因此往往缺乏警覺，內膜異位症與巧克力囊腫的患者也是卵巢癌的高危險群。雖然目前卵巢癌沒有公認有效的篩檢工具，仍建議婦女定期超音波檢查、骨盆腔底檢查、CA-125檢查，每年的子宮頸抹片檢查時，也別忘了關照卵巢。

中華民國婦癌醫學會理事長、雙和醫院副院長賴鴻政指出，巧克力囊腫多數是良性，但是若陰道超音波顯示，巧克力囊腫內皮有不規則突起或有異常高的CA-125，有可能是亞洲人較常見的亮細胞卵巢癌的風險。賴鴻政指出，臨床上，常常接到轉診來的患者巧克力囊腫腹腔鏡手術完，才發現是卵巢癌，卻因為先前的手術沒做好減少癌細胞擴散的準備，導致後續抗癌手術的困難與治療效果。

過去認為，BRCA1、BRCA2基因變異較常出現在歐美女性，這個迷思已被打破。賴瓊慧說，BRCA1、BRCA2基因變異所導致的卵巢癌，亞洲女性與歐美女性占比無分軒輊，約占國內卵巢癌患者的一成到一成五，因此家族中有乳癌、卵巢癌、子宮內膜癌，家族男性有攝護腺癌的女性，都必須格外注意。

對於已經確診的卵巢癌病患，賴鴻政指出，卵巢癌患者第一次的減積手術是影響病患存活期的最關鍵因素，手術的目的是徹底清除癌腫瘤，卵巢癌手術最好能做到R0程度，也就是完全切除所有可見的腫瘤，並且手術切除邊緣乾淨。

賴鴻政説，卵巢癌手術在臨床上非常困難，若腫瘤的生長位置不好，或是在橫膈腔位置，侵襲到輸尿管等，非常不容易拿乾淨，往往得動用一般外科、直腸外科、泌尿外科醫師團隊共同手術。

目前健保也給付腹腔溫熱化學治療，也就是進行廓清手術同時，以加溫至42至43℃的化療藥劑在腹腔內循環灌洗。賴瓊慧說，術前化學治療有效果且減積手術可做到R0-R1程度，利用高溫的物理傷害，化療藥劑可以穿透3mm以內破壞看不見的殘存癌細胞，以達到更徹底的清除效果。不過賴鴻政呼籲，腹腔溫熱化學治療有延長手術時間與術後照顧的風險，應該審慎評估。

醫師坦言，手術之所以重要，正是因為卵巢癌的新藥研發進度緩慢。賴瓊慧說，卵巢癌的化療以鉑類化合物為主，但自從2006年後，卵巢癌幾乎沒有新的化學藥問世。近幾年，終於有標靶藥物出現，包括血管新生抑制劑，作用是抑制供應腫瘤養分的血管，令其萎縮。另一種是PARP酵素抑制劑，主要功效為抑制腫瘤細胞進行修復的過程。

賴鴻政指出，免疫治療在卵巢癌上的運用，單獨使用的效果並不顯著，需與其他藥物合併使用，很多臨床實驗正進行中。將血管新生抑制劑與免疫檢查抑制劑合併使用，初步報告顯示，即使是對鉑金類藥物敏感的卵巢癌，反應率都能到六成。

賴鴻政強調，許多相對罕見的卵巢癌，傳統化療效果不好，免疫藥物與標靶藥物的應用，或許能有意外的效果。個人化的治療，在卵巢癌非常重要。

至於時下正夯的細胞療法，賴鴻政持保留態度，他呼籲，不少病患對細胞療法抱高度期待，私下尋求細胞治療，甚至在診所、旅館偷打，但是療效不明確，病患務必謹慎與醫師討論，才決定要不要進行。

根據研究，其他國家卵巢癌約七成五在晚期發現，國內有近半數是在早期發現，且國內卵巢癌的五年存活率達到四成，卵巢癌治療過程雖然艱辛，賴瓊慧呼籲，不要放棄。

她曾收治一名40歲的旅美患者，初次發病已經是大量腹水、脖子淋巴腺腫大，在美國第一次化療緩解。停藥八個月再發，且腹腔腫瘤巨大，淋巴腺到處都是轉移，才回台治療。經過減積手術，配合密集化療與放射治療，得到完全緩解，回美國繼續工作。十個月後，骨盆腔再發，第二次手術切除直腸與大腸，頸部淋巴腺也發現腫瘤，進行三線化學治療，頸部淋巴腺切除也進行加強放射治療。

過了兩年，使用血管新生抑制劑，病情穩定維持一段時間後，腋下淋巴又發現腫瘤蹤跡，再度切除化療。此時被查出有BRCA基因突變，進行標靶PARP酵素抑制劑恩慈治療，再度得到緩解。去年在肺部再發，進行手術切除，合併免疫治療與化療，然後以PARP酵素抑制劑為持性治療。十年的抗癌路，多次再發，該病患將自己照顧得很好，仍舊可以維持上班，與卵巢癌共存。