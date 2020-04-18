元氣大數據／卵巢癌患者如何選醫師？專家這樣建議

聯合報 / 記者羅真／即時報導
104-108年卵巢癌檢查統計 製表/元氣周報
104-108年卵巢癌檢查統計 製表/元氣周報

卵巢癌的發生曲線相較其他癌症緩和，但因不易早期發現而被稱為「沉默殺手」。有鑑於此，婦產科醫師提醒，年過40歲的女性應每年進行一次腹部超音波或陰道超音波檢查，以期及早發現、及早治療。

三軍總醫院婦癌科主任王毓淇說，卵巢專司生育，每月排卵的同時會引起大量上皮發炎反應，長期的發炎反應與長期的基因病變累積，可能使部分細胞漸漸癌化。因此，女性如果初經早、停經晚、未生育而讓卵巢長期勞累工作，或者隨著年齡漸長累積較多發炎反應與基因病變，罹患卵巢癌的風險便會隨之提升。

林口長庚醫院婦癌科副主任趙安琪說，不同來源的癌化細胞可能演變為不同組織型態的惡性腫瘤，其中，漿液性腺癌源於輸卵管內細胞癌化再轉至卵巢，黏液性腺癌與腸道細胞有關，子宮內膜樣瘤及明亮細胞癌則與發生率變化小 推估與環境關係不大

105年癌症登記報告顯示，卵巢癌（卵巢、輸卵管及寬韌帶惡性腫瘤）發生率與死亡率排名均位居女性第七位。不過，健保數據顯示，近五年卵巢癌的發生率看似持平且無明顯年輕化趨勢。

中華民國婦癌醫學會理事長、衛福部立雙和醫院副院長賴鴻政說，許多癌症伴隨大環境變化而增加，像是肺癌可能因空氣汙染、乳癌與子宮內膜癌因塑化劑暴露而使發生率上升，但卵巢癌發生率相對穩定，原因不明，或許它的發生與大環境較無直接相關。

卵巢癌發生率未明顯增加，但同時，它也沒有好的早期篩檢工具，早期病人不易自覺，往往等到腹部有症狀才輾轉就醫。

健保署統計，我國104年至108年的主診斷為卵巢癌的患者所執行的檢驗檢查，以血液檢查腫瘤指數CA-125為最大宗，108年檢查件數總計25546件；其次為婦科超音波與陰道超音波以及電腦斷層，分別為7710件與6779件。

賴鴻政說，婦科的腹部超音波與陰道超音波都是臨床上常用的檢查工具，這兩種工具利用聲波與回聲原理偵測病灶，再透過儀器轉換成影像供醫事人員作為診斷參考。如果發現異常腫瘤，一般會追加抽血檢驗腫瘤指數CA-125。

不過CA-125數值高或低的可能性多元，女性正值排卵期、罹患子宮內膜異位或卵巢癌時的數值可能升高，但卵巢癌患者測得的數值未必高，據統計，高達七成的早期患者測得的數值不高，即使是第三期以上患者，也有近半數人的數值不高。

臨床上經常輔以電腦斷層檢查，評估癌細胞是否轉移至淋巴結與腹腔各處。少部分醫師會使用杜普勒超音波，藉由聲波檢視血管流速與阻力，惡性腫瘤新生血管往往阻力較小。少部分醫師會透過腹腔鏡進到肚內確認病灶與切片。

賴鴻政表示，健保數據顯示，高達八成以上的卵巢癌患者年紀在40歲以上，因此年過40的女性應每年進行一次婦科超音波或陰道超音波檢查，以期及早發現、及早治療。

•怎麼選醫師？

婦癌醫學會專科醫師 可優先考慮

卵巢癌治療該怎麼選擇醫院與醫師？根據健保署資料，六成五的民眾選擇赴醫學中心進行手術，三成民眾選擇區域醫院，僅有百分之四選擇地區醫院。接受化學治療時，七成一的民眾選擇醫學中心，二成八選擇區域醫院，約百分之三選擇地區醫院。接受放射線治療時，六成八的人選擇醫學中心，兩成九選擇區域醫院，約百分之四選擇地區醫院。

王毓淇建議，卵巢癌患者選擇手術醫師時，可優先選擇婦癌醫學會專科醫師。在考慮作傳統剖腹手術或腹腔鏡手術時，可諮詢擅長同樣術式的另位醫師意見，綜合評估再作最後決定。

賴鴻政補充，病人與醫師互動的感覺也相當重要，「感覺有緣、氣味相投最好」。另外，部分醫院有提供跨院合作，雙和醫院就針對部分居住較遠的卵巢癌患者，將其術後化療期間的追蹤交由其他地區醫師執行，血液檢查結果再回傳給主治醫師，如此有助減少患者舟車勞頓。

不過趙安琪認為，卵巢癌復發率高，患者選定主治醫師後，盡量全程跟著該名醫師接受治療，如此醫師較能掌握患者病況，適時提供適切治療方式。

104-108年卵巢癌新增人數統計 製表/元氣周報
104-108年卵巢癌新增人數統計 製表/元氣周報

醫師 卵巢癌 患者

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