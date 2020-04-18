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元氣大數據／卵巢癌症狀不明顯 四成二患者確診已晚期

聯合報 / 記者羅真／即時報導
卵巢癌示意圖 圖／123RF
卵巢癌示意圖 圖／123RF

衛福部健保署統計，我國104年至108年主診斷為卵巢癌的新增人數波動不大，自2305人微幅上升至2434人，其中以50歲至59歲為大宗（占率約兩成八），40幾歲與60幾歲族群次之，占率均為兩成左右。若將各年齡層發生數除以內政部統計的各年齡層人口，50歲以上民眾的發生率增幅相對明顯。

衛福部健保署長李伯璋表示，相對於其他癌症，卵巢癌的發生人數不高，但已知好發於50幾歲的女性。因此接近這個年齡就要特別留意婦科或腸胃道症狀，並定期接受檢查。年輕一點的女性同樣可能罹病，因此也需要定期健檢來了解自身健康狀況。

定期檢查相當重要，醫師指出，卵巢癌早期症狀不明顯，許多患者往往誤以為腹脹不適是單純的腸胃道問題，多次就醫發現不尋常，輾轉至婦產科確診時經常已是晚期。以105年癌症登記報告為例，當年度的新發個案當中，高達四成二患者的病理期別達第三期或第四期，癌細胞已侵犯到腹腔內組織或後腹腔淋巴結，甚至已轉移至其他器宮，難處理且容易復發。

近年治療方式持續進展，其中，適用於BRCA1與BRCA2基因突變患者的一款標靶新藥PARP抑制劑，其臨床試驗成績亮眼，有六成的患者三年內並未復發，而對照組患者僅兩成七未復發。其臨床使用時間還不夠長，但對於患者而言仍是存活契機。

面對昂貴的癌症新藥，過去有病友團體倡議讓癌症患者與政府共同分攤費用，李伯璋個人表示支持，「使用者付費最實在，民眾從口袋裡拿錢出來買不是真正必要的藥品時，一定會慎重考慮。然而，哪些癌症、哪些治療方式分別應如何讓病友部分負擔，並不容易討論。」

李伯璋表示，我國健保藥品支出連年升高，伴隨而來的健保財源與重分配問題，可能需要等新冠肺炎疫情趨緩後，才有機會好好討論。現階段，健保署將優先節省不必要的資源浪費，省下來的錢就有機會用於癌症病友身上。

健保署去年第一季針對醫療院所重複用藥扣了五千多萬點，醫療院所警惕，因此第三季與第四季被扣回的點數陸續減少，分別為四千多萬點與三千多萬點。「類似的浪費減少了，才有錢提供癌症病人好的癌症治療。」

部分癌症精準治療需要先透過基因檢測找出適用對象，基因檢測是否有機會納健保給付也受到關注。

李伯璋表示，如果每個患者都作基因檢測，健保支出一定相當可觀，但如果精算後發現，基因檢測能找到對藥物有反應的人、減少其他人不必要的用藥成本，進而使整體健保支出下降，就值得考慮納保。

108年卵巢癌新增患者年齡層 製表／元氣周報
108年卵巢癌新增患者年齡層 製表／元氣周報

癌症治療 健保 患者

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