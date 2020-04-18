tag朋友！最會裝傻、卻很聰明的5大星座　金牛居然冠軍

在生活中，許多人內心聰明，表面卻平靜似一面湖水般，甚至還會裝傻，讓人永遠猜不透，摸不著頭緒。有5個最會裝傻，內心卻非常聰明的星座，快tag上榜的星座朋友們，求他們別裝笨。

第五名、摩羯座

工作要有表現，對於摩羯座來說，根本很簡單，但不想要讓身邊的同事，有增添壓力及壓迫感，所以總是默默幫助，為了避免鋒芒過於顯露，怕遭人嫉妒，索性把才能、才華掩蓋，低調行事，在不知情的人眼中，摩羯座看似不懂變通，只會老實地埋頭苦幹，了解摩羯的人，才會明白，他是真正的「真人不露相」。

第四名、巨蟹座

巨蟹的裝傻，來自不想去行動、不想表現、不想應付任何的複雜關係，懶得思考，更懶得去計較魔鬼中的細節。其實巨蟹座的智商很高，但由於天生惰性比較強的因子，只想要過著「歲月靜好」的慵懶日子，只想要周邊的人開心、朋友愛戴、同事友愛，這樣的狀況下，要巨蟹待在家裡14天，絕對沒問題。用簡單去面對更多複雜的事情，是巨蟹座最想要的座右銘。

第三名：射手座

射手座會讓人有「玩世不恭」的錯覺，由於平時就喜愛自由、玩樂，輕浮是大家給他的標籤，彷彿有大事來臨，也能一笑置之。但其實射手座的內心非常精明，誰對他好、誰是偽善、誰是真心，心裡跟明鏡似的，與其說遊戲人間，不如說他更能觀察到周圍的人情冷暖。

第二名：水瓶座

水瓶座的邏輯思考方式，節奏始終讓人摸不著頭緒，更別想要追趕著他。平時讓人感到行為舉止奇怪的水平，外人眼裡是一個又傻又笨的行為，跟常人不同，在水瓶座的思考邏輯中，可有許多學問，畢竟水瓶做事的態度，只會思考自己感興趣的問題，雖然不是在常人眼中應該要有的做事標準，但他絕對不笨，更有著不同的理想抱負，千萬別小看水瓶，在某方面卻會有意想不到的超凡造詣。

第一名：金牛座