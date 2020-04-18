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大陸海漂金門豬隻 檢出非洲豬瘟病毒

聯合報 / 記者陳智華╱即時報導

非洲豬瘟中央災害應變中心晚間指出，周四(16日)中午接獲金馬澎分署第九岸巡隊通報，民眾於青岐岸際發現1具疑似豬隻屍體，通報金門縣動植物防疫所，今結果確定非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，基因片段序列與中國大陸非洲豬瘟病毒株基因片段，相似度達100%。

金門距離上一次海漂豬檢測非洲豬瘟陽性是今年2月3日，同樣是在烈嶼鄉。

應變中心說，由於金門縣地理位置非常接近大陸福建省及廈門市，且臨近九龍江等出海口，偶有發現死亡豬隻伴隨垃圾漂至金門縣沿岸。金門縣政府已針對與該頭豬隻接觸的人員、車輛、器械執行消毒措施。

應變中心指出，發現地點半徑3公里內有4家豬場，為確保安全，已對烈嶼鄉全鄉8家豬場(其中1家停養)進行全面訪視及臨床檢查，檢查結果健康情形皆為良好。目前海漂豬檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性案例共14例（金門縣12例，連江縣2例）。

應變中心也呼籲，非洲豬瘟4月迄17日大陸增加7例，共32省183個疫點，韓國增加72例，共4道553疫點，菲律賓增加1例，共21省283個疫點，將持續透過跨部會合作機制強化邊境各項防檢疫工作。

非洲豬瘟 金門 基因

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