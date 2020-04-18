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林佳龍：期待5月以後觀光復甦 第二階段人助也要自助

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
圖為交通部長林佳龍（右）為國道客運駕駛打氣。本報資料照片
圖為交通部長林佳龍（右）為國道客運駕駛打氣。本報資料照片

有旅宿業者憂心，在交通部紓困補貼薪資三個月期滿後，恐有一波裁員潮。交通部長林佳龍今天表示，預估五一連假之後疫情控制住，國內觀光就會進入復甦階段；若疫情持續，出現失業潮，交通部就有下一階段目標。

林佳龍說，紓困1.0、2.0是考量到人員大量失業會衍生治安、家庭等社會問題，關鍵在穩定就業。交通部特別指示公路總局在這個周末加班，接受計程車客運業、遊覽車客運業及小客車租賃業駕駛人申請每人每月1萬元，總計3萬元的補貼，讓大家可以盡快領到錢。

他盼國內疫情平穩時，國人要珍惜，在防疫的前提下走出去消費，國旅會率先復甦。交通部將進一步補助觀光遊樂業者投資新設施、設備更新、創新服務及數位硬體設施，每家最高3000萬元，預計4月下旬發布實施，希望待疫情過後，業者用更好的服務迎接國內外旅客。

如果疫情持續下去，林佳龍說，第二階段要設定新的目標，用新的手段來解決。比如當初為接陸客團而暴增的遊覽車業、及未升級轉型的部分計程車，可能會物競天擇，產業重組。他說，第一階段政府協助他們喘口氣，但人助也要自助，第二階段就由市場經濟決定，紓困要盤點子彈。交通部認為，國門打開之後有大量的入出境才是真正的挑戰，交通部要做好準備，現在也都在評估。

疫情 林佳龍 計程車

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