回響／特教生在家教育被否決 翁章梁爭取中央修簡章

本報報導升高一的特殊教育學生申請在家教育去年全數被否決，其中包括嘉義縣偏鄉大埔鄉1名極重度腦性麻痺女國中生，引發回響；嘉義縣長翁章梁今天責成教育處積極向中央爭取，建議修改「身心障礙學生適性輔導安置國立特殊教育學校簡章」，免除國中須在家教育者，高中職才能申請在家教育之限制。

因為縣市政府教育局處都希望學生盡可能到校，除非嚴重至無法到校才核定短期在家教育，有學習能力更是想盡辦法協助到校就讀，故當個案認為因交通無法到特教學校，卻不能申請在家教育，實為可惜。

翁章梁建議在家教育應提供遠距教學服務，因為在家教育學習節數甚少，宜有更多元學習型態。建議應盡可能補充特教學校住宿助理人員，因為有許多有學習能力，但無法生活自理，如多障智能加肢障，但特教學校礙於照顧人手不足，皆有申請住宿須有自理能力之限制，非常不合理，宜提供更多人力支持特教學生學習。

教育部「在家教育」政策，可供升高中的身心障礙學生申請。去年全國共14名學生提出申請，卻全數審核未過，大多是希望學生到校上課或先行就醫；今年又有11名學生申請，正在審核中，其中嘉義縣大埔鄉曾姓國中女學生患有極重度腦性麻痺，升上嘉義特教學校，因車程近1個多小時，家長只好申請在家教育，因國中不曾在家教育，第一關審核就沒通過。