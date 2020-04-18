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精神科求診人數不減反增 醫師：最擔心有經濟壓力的人

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
新冠肺炎疫情未歇，高市精神科醫師李俊人對台灣防疫有信心，他認為一般人接觸到確診病患的機率不大。記者徐白櫻／攝影
新冠肺炎疫情未歇，高市精神科醫師李俊人對台灣防疫有信心，他認為一般人接觸到確診病患的機率不大。記者徐白櫻／攝影

新冠肺炎疫情引發不安，許多人不敢上大醫院，轉往基層診所就醫。高雄市欣明精神科診所院長李俊人指出，疫情爆發後，門診病患人數不減反增，餐飲與觀光旅遊從業人員生計受影響，經濟上有壓力的族群最令人擔心。

新冠疫情爆發後，各行業都受衝擊，醫界也不例外，阿蓮區長佑醫院本月底結束營業，也有少數基層診所暫停看診，恐怕只有皮膚科與精神科門診人次不受影響。

精神科醫師李俊人指出，疫情發生後，持續服藥的舊病患影響不大，但有人焦慮失眠，心悸、胸悶或腸胃不順，甚至無法上班或出門，須尋求專業協助；求診人數會隨著疫情變化而起伏，上一波境外移入的確診病患大幅增加時最明顯，當時是求診的高峰期。

李俊人說，病患大致可以分成三類，第一類是經濟受衝擊的人，如餐飲、導遊或民宿業者，這群人生活直接受衝擊，若一直看不到未來，容易產生負面想法。第二類是整天關心疫情新聞，導致人際關係產生問題的人。第三類則是少部分感冒患者，他們因過於擔心感染肺炎，不得不求助精神科醫師，只要危機解除情況就會好轉。

「相較其他國家，台灣人的防疫觀念佳，政府防疫措施也做得好」李俊人說，他會建議病患少去人多或空氣不流通之處，此外，台灣人戴口罩比例高，對於病症自覺度也高，RO 值（基本傳染數）相對來得低，感染者擴散出去的數量不多，一般人不容易接觸確診病患遭感染，無須過度緊張。

疫情 新冠肺炎 台灣人

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