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又一熄燈！26年「翡翠灣福華飯店」營運至4月底

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
翡翠灣福華飯店決定熄燈。圖／翡翠灣福華提供
翡翠灣福華飯店決定熄燈。圖／翡翠灣福華提供

有26年歷史的翡翠灣福華渡假大飯店決定熄燈！飯店總經理許有志表示，確定營運到4月底，5月處理後續及收尾工作，5/31關門歇業。至於未來是否有其他規劃，許有志表示，只能等待與公部門、住戶、太平洋建設有更好的解決方案，「目前先放著，沒有其他想法」。

翡翠灣福華渡假大飯店於1994年開幕，有240間全海景客房，可容納近30桌的宴會廳以及俱樂部會所。過去年平均住房率約五成，旺季時可達七成，主要客源來自中國大陸、韓國；業者指出，「疫情只是壓垮駱駝的最後一根稻草」，近兩個月住房率掉到剩下5~6%，每天只有10間上下，餐飲幾無。

決定熄燈，討論已久。許有志表示，翡翠灣福華渡假大飯店原是福華飯店集團與太平洋建設持股各半合資成立的「太福育樂事業」開發經營，因常有摩擦，之後拆開營運，福華拿下旅館經營，但太平建設營運狀況不佳，「設施」不見了；產權問題送交交通部、國產署等了三年沒有結果，加上海岸屬公共產，不斷提出申請仍無法認領與維護，常被遊客指稱「靠海的旅館沒海」，卻無從解釋。

許有志說，從產權到營運，有很多的無奈與無力，「花錢都不知道未來是甚麼」，所以決定在疫情期先喊停。

業者表示，日前也確認公部門兩三年內在北海岸無規畫改變，福華飯店集團決定收手。許有志說，「員工始終在第一」，會以優於勞基法的條件資遣，若可到外地，集團也將會安排至其他關係企業就職。

疫情 上海 韓國

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