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天琴座流星雨22日凌晨極大期 北部東半部看到機率低

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
台北市立天文館拍攝的火流星。圖／取自台北市立天文館官網
台北市立天文館拍攝的火流星。圖／取自台北市立天文館官網

以「火流星」著稱的天琴座流星雨，將在4月22日凌晨達到極大期。不過中央氣象局預報員官欣平表示，下周三鋒面通過，東北季風增強，北部、東半部會下雨，看到流量雨的機率低。

台北市天文台說，當日近朔沒有月光影響，如果在天候狀況良好、無光害的山區，每小時平均可望能看見23顆流星，比較近年略高。天琴座流星雨的輻射點在織女星附近，晚間10時左右升起後即可至適合地點觀賞。

所謂「火流星」是指亮度高於金星（-4等）的流星，有些火流星甚至會發生爆炸及聲響並在天空中留下煙塵餘痕。而在眾多流星雨中，天琴座流星雨出現火流星的比例居高。它也是觀測歷史最悠久的流星雨之一。「春秋左傳」即有記載：「四月辛卯夜，恆星不見，夜中星隕如雨」指的就是西元前687年所出現的天琴座流星雨。

台北市政府交通局表示，若有大量觀星人潮、人潮，為避免陽明山地區交通壅塞，將視天氣及交通實際狀況，在仰德大道實施彈性交通管制。交通局將適時增加陽明山地區公車班次，民眾可利用公車接駁上山。

根據氣象局預報，今明天氣類似都是偏晴朗、溫暖，除了花東有下陣雨或雷雨的機率，其他地方陽光普照，各地高溫超過30度。官欣平說，不過下午山區、近山區平地可能有零星短暫雨，明天下午北部也有零星小範圍降雨。

下周一微弱鋒面通過台灣北部海面，一波波華南雲雨區南移，北部水氣跟著增多。除東半部地區有局部短暫陣雨外，北部地區也開始雲量增多有些飄雨；周二以後，北部、東北部有局部短暫陣雨，中部、南部在周三之後也降雨機會。

溫度方面，官欣平說，這兩天高溫超過30度，下周一北部因雲星稍增，白天高溫會掉到25、26度，到了周三以後北部、東北部的高溫只剩20度，夜間低溫16、17度。中南部溫度變化幅度比較沒這麼大。

高溫 預報 氣象局

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