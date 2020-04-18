聽新聞
test
0:00 / 0:00
「零確診」優惠大放送！這些飯店可以「0元」住一晚
「零確診」舉國歡騰，各產業紛紛推優惠，飯店業也祭出零確診「免費住」的好康，歡樂再加一筆。
台灣防疫再創佳績，新冠肺炎疫情衝擊全球，台灣連續「零確診」，防疫備受全球肯定。宜蘭傳藝老爺行旅挺台灣，推出限時優惠，凡旅人身份證字號有「0」，即享「好日來𨑨迌」一泊一食住房專案+0元多一間，等同客房買一送一，來電訂房即享此優惠，最多可現省8,690元。限時優惠只限電話訂房。
福容大飯店全台連鎖即日起也發動「尋找嘉玲行動」，只要每天下午2點，中央疫情指揮中心宣布零確診，取其零確診「+0」的諧音，福容大飯店隨即在官方粉絲團公布抽獎貼文，只要留言「妳是嘉玲嗎？福容在找妳」，就能有機會獲得免費聯合住宿券。
台北中山雅樂軒酒店也邀大家來集氣，4月20日至4月30日，每日早上9點自下午1點，於飯店官方粉專規定頁面下留言通關密碼語、並於粉絲專頁按讚、分享、留言後，即符合抽獎資格；若當日下午2:00疾管署記者會公布當日為 「零確診」，飯店粉專將立即抽出一位粉絲可於當日「0元」入住快活樂窩乙晚(價值15,015元)。
高雄漢來大飯店昨晚以「又見嘉玲」(+02)的亮燈圖形來報佳音，期盼留住「+0」確診人數天天都是0。漢來也推出限時限量優惠住房專案，原「Fun心遊住房專案」雙人房原優惠價毎房2,800元起，現只要在4月24日(五)前預訂此專案，漢來加碼送第二晚免費住宿，住宿日期可至6月30日，毎天限量5組。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言