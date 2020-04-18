「零確診」優惠大放送！這些飯店可以「0元」住一晚

「零確診」舉國歡騰，各產業紛紛推優惠，飯店業也祭出零確診「免費住」的好康，歡樂再加一筆。

台灣防疫再創佳績，新冠肺炎疫情衝擊全球，台灣連續「零確診」，防疫備受全球肯定。宜蘭傳藝老爺行旅挺台灣，推出限時優惠，凡旅人身份證字號有「0」，即享「好日來𨑨迌」一泊一食住房專案+0元多一間，等同客房買一送一，來電訂房即享此優惠，最多可現省8,690元。限時優惠只限電話訂房。

福容大飯店全台連鎖即日起也發動「尋找嘉玲行動」，只要每天下午2點，中央疫情指揮中心宣布零確診，取其零確診「+0」的諧音，福容大飯店隨即在官方粉絲團公布抽獎貼文，只要留言「妳是嘉玲嗎？福容在找妳」，就能有機會獲得免費聯合住宿券。

台北中山雅樂軒酒店也邀大家來集氣，4月20日至4月30日，每日早上9點自下午1點，於飯店官方粉專規定頁面下留言通關密碼語、並於粉絲專頁按讚、分享、留言後，即符合抽獎資格；若當日下午2:00疾管署記者會公布當日為 「零確診」，飯店粉專將立即抽出一位粉絲可於當日「0元」入住快活樂窩乙晚(價值15,015元)。