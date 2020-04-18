高溫上看32度！ 下周二鋒面南下 中部以北陰雨

今天持續受到偏東南風影響，天氣風險公司分析師廖于霆表示，除了東南部雲量稍多可能有短暫雨外，其他各地都是多雲時晴的穩定天氣，白天高溫大多都有29-32度，感覺起來還有點悶熱，但早晚各地低溫仍只有19-20度，日夜溫差達10度左右。

明天白天大致也是這種比較暖熱的天氣，各地陽光都會露臉，午後山區雲量會增多，局部單點可能有午後陣雨發生機會，不過範圍不大，持續時間也不會很久。

明天夜間，鋒面尾端掠過台灣北部海面，下周一北部東北部水氣稍微增多，轉為多雲天氣，也不排除有下雨機會。

廖于霆說，下周二另一波結構較為完整的鋒面南下，中部以北將轉為陰有陣雨的天氣，後續一直到下周末台灣附近水氣都多，北方冷空氣也源源不絕，整體感受濕涼，跟這一兩天會差很多，建議要好好把握這兩天的穩定天氣。

雖然天氣穩定，但空氣品質就不太好，他說，因為不利汙染物沉降擴散，整個西半部都是對敏感族群不健康的程度，建議外出如果容易過敏的民眾，出外口罩還是要戴著。空氣品質要大幅改善，可能也要到下周二以後，等降雨增多風速增強才有機會了。