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台鐵九折外送暖心便當 除醫護人員再納警消

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
台鐵局「向醫護人員致敬暖心便當專案」擴大適用對象，自4月20日起至6月30日止除了原本的醫護人員，再納入消防及警務人員。圖為台鐵車站的便當銷售處。本報資料照片
台鐵局「向醫護人員致敬暖心便當專案」擴大適用對象，自4月20日起至6月30日止除了原本的醫護人員，再納入消防及警務人員。圖為台鐵車站的便當銷售處。本報資料照片

台鐵局「向醫護人員致敬暖心便當專案」擴大適用對象，自4月20日起至6月30日止除了原本的醫護人員，再納入消防及警務人員。台鐵說，盼用台鐵便當的溫熱美味，感謝警消醫護對防疫無畏的付出與貢獻。

台鐵局自3月9日推出此一專案，已送達超過1萬多個暖心便當給第一線醫護人員，服務醫療院所共28間。下周一擴大之後，警消醫護人員憑識別證臨櫃購買台鐵便當，可享9折優惠。

另，午餐在運送過程及食安無虞考量下，台北、台中、高雄、七堵、花蓮及台東六個餐務室三公里左右範圍的警察局、消防局等，只要買80元以上台鐵便當滿十個，可以電話訂購，也享九折優惠並免費送達位址。

台鐵說，每天均可接受預訂，當日訂單可於上午10時前預訂，周六、周日及國定假日訂單於前一上班日前預訂，以利事先調度人力及運送。

台鐵 便當 醫護人員

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